Bad Bunny causó furor en sus dos conciertos que realizó en el Estadio Nacional , pues miles de personas llegaron el recinto para escuchar las mejores canciones del reggaetonero al quedarse sin entradas. Sin embargo, muchos fanáticos que se encontraban en “La zona calle” generaron disturbios y destrozaron un auto. Ahora, el conductor pide ayuda para encontrar a los responsables de los “ actos vandálicos ”.

Moisés Tinoco relató que había dejado su auto frente a la comisaría de Petit Thouars. Pese a que vive alrededor de la zona, en Santa Beatriz, varios accesos estaban cerrados por el concierto del ‘Conejo Malo’, así que tuvo que dejar el vehículo en ese lugar.

El joven universitario encontró su auto totalmente destrozado cuando sus vecinos le avisaron sobre lo sucedido a las 2:30 de la mañana. “El carro tiene varios rayones, el parabrisas está totalmente roto y el techo, también. He tratado de arreglarlo, pero tuve que sacarlo del taller porque no me alcanzó el monto que es muy alto”, describió el afectado.

Ante ello, Moisés Tinoco compartió en Twitter fotos de los jóvenes responsables de dañar a su vehículo: “Ayúdenme a encontrar a los responsables de los actos vandálicos que sufrió mi auto”.

Cabe mencionar que, en redes sociales se compartió videos de fanáticos que rodearon un auto y algunos se subieron para bailar las canciones de Bad Bunny, destrozando así el techo y lunas del vehículo.

Hasta el momento, algunos usuarios decidieron apoyarlo en su búsqueda y lograron ubicar a los jóvenes quienes aparecen en los videos circulados en redes sociales.