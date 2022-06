La joven Naomi Sotillo, quién tiene como mascota a un gallo al que le puso de nombre ‘Claudio’, anunció este miércoles que ya culminó con recolectar las firmas de los vecinos y sustentar así su pedido ante la Municipalidad de Jesús María para que le permitan criar al ave en su vivienda.

En diálogo con Canal N, la dueña de Claudio contó que no tuvo problemas para recopilar las rúbricas de sus vecinos de Jesús María debido a que solo un familiar de ella es la persona que se opone a que continúe criando a su gallo.

“ La verdad es que el problema es mi tía. Una sola persona nada más es el problema porque a parte que no lo quiere y no le gusta ningún tipo de animales. Por problemas personales también quiere hacer injusticia de quitarme a mi gallito ”, señaló.

Naomi mencionó que en las próximas horas presentará la recolección de firmas, su descargo que trabajó junto a su abogada y esperará por el fallo de las autoridades de Jesús María. Espera que la decisión final sea que no se efectúe la multa por S/ 920 y tenga que separarse de su gallo.

“ Estoy haciendo los papeles que me pidió la Municipalidad [de Jesús María], la firma de mis vecinos aledaños y mi descargo, hoy día lo presento dentro de un rato, y ya para que me den el resultado final. Pues que me anulen la multa injusta de S/920 por un gallito. Que me dejen vivir tranquila con mi Claudio porque no hacemos daño a nadie. Lo único es que canta como el perro ladra y el gato maúlla ”, agregó.

“Hoy lo presento y tengo que esperar el resultado final. ‘Claudio‘ no conoce otra familia que no sea la mía. No conoce a otras personas. Sé que es una mascota inusual, pero en otro lugar no le van a brindar los ciudadanos y el amor que le doy”, indicó Naomi.

Al ser consultada sobre qué medidas ha pensado tomar si en caso el fallo de la Municipalidad de Jesús María termina en su contra, la dueña del ‘Gallo Claudio’ respondió: “Vamos por un amparo con mi abogada porque es injusto. Novecientos veinte [soles] es injusto e ilógico. A mí me han dicho que no me lo van a quitar y que tengo que juntar las firmas, pero también se contradicen porque dicen que lo reubique”, dijo la estudiante de enfermería.

“Voy a luchar hasta lo último para que no me quiten a Claudio porque yo lo crío con mucho amor y dedicación y otra persona no lo va a tener como lo tengo”, remarcó.

Versión municipal

Por su parte, la Municipalidad de Jesús María señaló a Canal N que no se trata de una multa, sino de un plazo dado para que la joven regularice una documentación que garantice la aprobación del gallo en el vecindario.

Naomi deberá entregar a la comuna las firmas de los vecinos, que aprueban la estadía de ‘Claudio’ en la zona. Caso contrario, el ave tendrá que ser reubicada.

Es necesario precisar que Naomi es una estudiante de enfermería y, actualmente, se encuentra emocionalmente preocupada por todo el trámite que debe pasar.

