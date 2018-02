Duberlí Rodríguez: "Estoy absolutamente seguro que le pondrán cadena perpetua"

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que está "absolutamente seguro" que César Alva Mendoza, asesino confeso de la pequeña María Jimena, será condenado a cadena perpetua.

"No necesito ser yo adivino. Obviamente yo no voy a juzgar, pero es absolutamente seguro que la pena que le van a poner es cadena perpetua", manifestó en el programa Central de Noticias de ATV.

Además, dijo que endureciendo las penas no se conseguirá, necesariamente, que disminuyan los delitos de violación sexual, pues -según dijo- este es un problema que debe ser abordado con "inteligencia".

"Está demostrado estadísticamente en el mundo que no es verdad, no existe relación entre más o menos penas con más o menos delitos... Nosotros no podemos simplemente usar la política del miedo, es decir, amenazamos a una persona que le vamos a poner la pena de muerte y por tanto todo el mundo va a tener miedo y ya no van a haber delitos, eso no es verdad", manifestó.

También dijo que el Poder Judicial está aplicando actualmente penas duras contra los violadores sexuales.

"El año pasado hemos impuesto 408 condenas por delito de la libertad sexual y 60 condenas a cadena perpetua, vale decir que el Poder Judicial está aplicando la pena más dura que en este momento tenemos".

En ese sentido dijo que "el Poder Judicial está cumpliendo con su papel, pero obviamente la seguridad ciudadana y la prevención de los delitos no está en manos del Poder Judicial, la seguridad ciudadana la tiene que producir el Ministerio del Interior y la Policía", refirió.

¿Qué se debe hacer? Duberlí Rodríguez indicó que se debe de dotar a las comisarías con secciones especializadas para que policías femeninas se encarguen de atender a las personas, en su mayoría mujeres y niñas, que sufren violaciones sexuales.

"Pongamos en las comisarías una sección especializada para recibir denunciar sobre violación sexual y particularmente para mujeres. Es un tema de educación y cambio en la cultura de las instituciones, particularmente en la Policía, por eso yo digo que debe ser personal femenino el que atienda a las mujeres cuando van a sentar las denuncias", afirmó.