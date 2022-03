¿Un doctor cirujano se puede volver insensible? Existe el riesgo, pero el doctor José Medina atesora una palabra como si fuera una medicina: empatía, estar en el lugar del paciente para saber cómo reacciona. Es urólogo oncólogo especializado en la cirugía mínimamente invasiva, médico del Hospital Dos de Mayo y la clínica San Gabriel, y dice que para ser cirujano hay que tener nervios de acero, ser muy minucioso, no tener miedo a la sangre, tomar decisiones en el mismo acto operatorio, tener precisión y certeza, pero sobre todo no perder la sensibilidad.

Medina también es vocero de la Liga Contra el Cáncer, que lidera la campaña de despistaje de cánceres de pene y testículo para varones entre 17 y 40 años, que va hasta el 4 de marzo. Se dona 35 soles y lo recaudado permitirá la atención gratuita de personas de escasos recursos. Las citas pueden separarse en ligacancer.org.pe, la central telefónica 204-0404 o al WhatsApp 988 562 238.

Está de vacaciones, pero un médico nunca deja de ser médico. Lo llaman pacientes y, como ahora, periodistas. “Uno no se puede desligar completamente, es bien difícil. Uno siempre tiene que estar pendiente porque alguien puede necesitar ayuda urgente”, me dice el doctor José Medina desde sus vacaciones, que son interrumpidas en esta entrevista.

-¿Qué dicen las estadísticas sobre los cánceres de pene y testículo?

En nuestro país hay una estadística que la maneja una institución internacional que se llama Globocan, que ha determinado que en el año 2020 hemos tenido más de 10 mil casos nuevos juntando cánceres de próstata, testículo y pene. De esta cantidad, unos 8,500 corresponden a próstata y 1,500 a testículo y pene.

-¿Por qué dan los cánceres de testículo y pene?

El cáncer de pene se ve en dos etapas de la vida: puede ser cuando eres joven, como a los 25 años, o también a partir de los 50 años. En el cáncer de testículo habitualmente ocurre en personas jóvenes, de 20 a 35 años; los factores de riesgo para este cáncer en primer lugar es la criptorquidia, que es la falta de descenso de los testículos; en segundo lugar están los antecedentes familiares, luego la enfermedad genética que se llama Síndrome de Klinefelter, que está asociada al cáncer de testículo, e incluso hasta el VIH es un factor de riesgo para hacer en algún momento cáncer de testículo. Ahora, en el de pene no está bien determinado cuál es el factor primordial, pero se postula de que está incluido el papiloma virus como principal factor, que se contrae de forma sexual.

-¿Cómo nos damos cuenta de que ya tenemos algún cáncer?

Para cáncer de pene, habitualmente el examen es visual. Estamos haciendo bastante hincapié en el autoexamen.

-¿Pero cómo se exterioriza?

En el pene te puedes dar cuenta si hay una lesión rojiza, que se mantiene por más de dos semanas o un mes, así duela o no duela. Puede haber también una úlcera de forma constante o una protuberancia que habitualmente dura más de un mes. Y en lo que es cáncer de testículo, el paciente puede notar un endurecimiento ya sea de todo el testículo o de una parte de él; a veces puede notar un nódulo, que es un bulto redondeado en alguna parte del testículo; no siempre produce dolor, por eso es que es peligroso, no nos damos cuenta porque no tenemos la costumbre de examinarnos los testículos. Por eso ahora proponemos que se hagan el autoexamen.

-En conjunto con el Museo Larco, la liga propuso la exposición Toca los genitales de los mochica, ¿por qué tomar como referencia a los mochica?

Estamos tratando de aprovechar el momento de este auge que se está viendo con los huacos eróticos, y tratar de rescatarlos en el sentido de usarlos de forma visual para enseñarle a la gente cómo se hace un autoexamen.

-¿Qué opina de la exhibición de huacos eróticos en Trujillo, criticada y aplaudida?

Es parte de nuestra cultura. No es malo exponer un huaco que existe, son réplicas exactas, solo que a una escala mayor. No es grotesco; más bien, promueve que la gente vaya a los museos, investigue, que tengan mayor interés por nuestra cultura.

-Volviendo a los cánceres, ¿pueden escalar a otras formas de cáncer, tal vez a la próstata?

Con la próstata no tienen relación. Sí hay que resaltar que si no te tratas a tiempo o detectas a tiempo, habitualmente se disemina.

-¿Hacia dónde se diseminan?

El cáncer de pene habitualmente se disemina a los ganglios inguinales y posteriormente se van a los ganglios pélvicos y, finalmente, a los retroperitoniales. El cáncer de testículo es un poco más agresivo: disemina también a los ganglios pélvicos y retroperitoniales y puede diseminar al hígado, a los pulmones e incluso al cerebro.

-¿En uno de los peores escenarios se llega a la amputación?

El tratamiento en los cánceres que mencionamos es eminentemente quirúrgico. Si tenemos un tumor en la punta o zona media del pene, la solución es una amputación parcial; si queda un pene de más de cinco centímetros, el paciente puede tener relaciones sexuales. Si el tumor toma el 90% del pene, se hace una amputación total. En testículo sucede algo similar: hay que extirparlo, y se extirpa completo para curar la enfermedad; ahora, se extirpa un testículo, pero el otro asume las funciones que cumplen los dos, que es la producción de espermatozoides para la fecundación y la producción de testosterona.

-¿Los hombres dudan más para evaluar si, eventualmente, tienen este tipo de cánceres?

Sí. La idiosincrasia de nuestra población masculina es así. Hay mucha vergüenza y recelo de contarle al médico algún problema a nivel genital. Por eso desde hace cinco años incidimos en la autoevaluación. La prevención en todo lo que es cáncer depende de la evaluación anual. Hay casos del cáncer de pene que llegan cuando ya está todo deformado, o cuando el testículo crece al triple de su tamaño y, sin embargo, el paciente nunca dijo nada. La idea es reforzar la conciencia de los pacientes.





AUTOFICHA:

- “Soy José Leonardo Medina Olguín. Tengo 47 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Medicina, la especialidad la escogí cuando ya estaba en sexto, séptimo año de la carrera. Desde mi punto de vista, es una especialidad bastante completa. La urología es bien amplia”.

- “La urología ve la parte clínica, que es la detección de las enfermedades; también ve la parte quirúrgica, que son las cirugías y es lo que más me apasiona, sobre todo la mínimamente invasiva. Además, tenemos procedimientos endoscópicos, radiológicos”.

- “Estoy especializado en la cirugía mínimamente invasiva, todos los tipos de cirugía que sean con cortes mínimos. Ya estamos entrando a dejar a un lado lo que son las cirugías convencionales, con corte, para pasar al mundo de la mínima invasividad. Y enseño en algunas universidades”.

