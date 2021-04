Dos mujeres quedaron heridas la noche del lunes -en horario de inmovilización social (toque de queda)- tras una intensa persecución al conductor de un vehículo que inició en el distrito de San Isidro y se prolongó hasta La Victoria. El hecho generó el despliegue de varias unidades policiales y de serenazgo de dos distritos, además el chofer fue detenido.

El noticiero América Noticias, el chofer del auto se habría negado a detenerse e identificarse tras ser intervenido por agentes de la Policía Nacional en la calle Juan de Arona (San Isidro). Según la PNP, al evitar brindar su nombre, el sujeto emprendió la huido por lo que se ordenó aplicar el plan cerco con apoyo de serenos del citado distrito.

Como el hombre no detenía el auto, a la persecución se sumaron serenos de La Victoria y una de las unidades cerró el paso, y ambos vehículos terminaron chocando en el cruce de Av. Isabel La Católica y el jirón Abtao.

Persecución Policial deja dos mujeres heridas en La Victoria

El conductor, quien prefirió mantener su identidad en reserva y dijo ser un policía en retiro, declaró al matinal que sí entregó sus documentos, pero que no escuchó las instrucciones para detenerse pues iba escuchando música a alto volumen dentro del carro donde viajaba también su esposa.

“He subido a mi carro y estaba escuchando música. Cuando me he dado cuenta de que me estaban persiguiendo, he querido pararme y el patrullero del serenazgo de La Victoria me embiste el carro. Eso ha pasado”, señaló.

Por su parte, uno de los representantes de los serenos de La Victoria contó: “[El chofer] llega a La Victoria, y personal [municipal de este distrito] empieza a hacer su plan cerco y comienza la persecución. En un inicio no se sabía de qué persona se trataba. Se ha pasado la luz roja, no respetó ningunas de las señales de tránsito. Se le dijo por el altavoz que se detenga y negativo, hasta que con personal de serenazgo [patrullero] chocaron”, contó.

Las personas heridas es una miembro de serenazgo de La Victoria que iba en el patrullero, y la esposa del conductor al que se perseguía. Ésta última fue llevada a un centro de salud cercano pues quedó atrapada en el auto tras el accidente, mientras su esposo fue conducido a la comisaría del distrito para pasar por los exámenes correspondientes, entre ellos el dosaje etílico, indicó el noticiero, y proceder con la denuncia en su contra.

