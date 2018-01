Las dramáticas historias no cesan. Dos mujeres reclaman ser la pareja sentimental del conductor del bus que se cayó al abismo en Pasamayo y se enfrentan por el derecho de darle el último adiós, a quien en vida fue Javier Dionisio Tapia Alvaro.

Información propalada por 90 Matinal recogió el testimonio de Jessica Meneses, la joven recepcionista de la empresa de Transportes San Martín de Porres, quien aseguró haber mantenido una relación sentimental con el occiso Dionisio Tapia y con quien además tuvo una hija.

"Se ha despedido con un beso, 'ya regreso, mami, a la vuelta le compro los pañales de la bebe'" , aseguró Meneses al noticiero mientras se emitían imágenes de cómo el fallecido se acercó a ella para despedirse con un beso.

LA OTRA HISTORIA



En tanto, Mónica Briceño aseguró ser su esposa y tener una relación con Tapia que ha perdurado a lo largo de 20 años. Además, señaló que ambos tienen un hijo.

"Nosotros llevamos una relación muy buena hasta ahora, incluso ahora lo veo en ese cajón. Yo le dije a la señora: 'yo nunca he ido a la empresa, quizá no me conozcan, pero saben que él tiene su esposa y su hijo'", precisó Briceño.

Al parecer, el chofer habría mentido a la recepcionista de la empresa. "Él me dijo que vivía solo. 'Yo no vivo con ella [la esposa]', me dijo. Ella nunca me ha hecho problemas porque supuestamente no tenían una relación", agregó.

Mientras tanto, los restos del chofer ya fueron velados solo por la esposa y en las próximas horas serán sepultados en su natal Huacho.