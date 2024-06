Jaime Carmona había sufrido una amenaza en mayo, pero se sentía tranquilo o así quería demostrarlo. No tenía enemigos y tampoco cuentas pendientes, eso dicen sus más cercanos colaboradores. Pero su cruel muerte a manos de dos sicarios mientras cantaba en un local de Independencia hace pensar a la Policía que detrás de este caso estarían avezados delincuentes que querían cobrarle cupos. Al mismo tiempo, es posible que el cantante que apareció en ‘La Voz Perú' se haya sentido muy seguro, por lo que desistió de hacer cualquier pago y siguió con su vida tranquilamente.

Según un reporte de Latina Noticias, ya en 2019, y cuando todavía era parte de la agrupación ‘Los Claveles de la Cumbia’, comenzó a recibir sus primeras llamadas extorsivas. Sin embargo, la Policía nada pudo hacer para auxiliarlo.

“Se han reunido los grupos del Cono Norte y han dicho por qué te has venido a tocar acá. No puedes tocar acá porque no has arreglado con nadie. El próximo serás tú si vuelvas a cantar”, le dijo una voz por teléfono. En aquella oportunidad, el cantante acudió a la comisaría a sentar una denuncia.

Hoy los culpables de su muerte están libres y se espera que las cámaras de seguridad brinden las pistas necesarias para hallar a los verdugos del llamado ‘Tayta’, quien hoy es velado en ‘El Huaralino’.

La Policía estaría tras los pasos de los más avezados hampones que operan en Lima Norte. No se descarta que gente ligada a ‘El Monstruo’, el cerebro del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar, estén vinculadas al sangriento hecho.

La línea de investigación apunta al pago de cupos, una realidad que viven muchos cantantes que brindan espectáculos en Lima Norte y que no denuncian por temor.

UNA VÍCTIMA SIN CULPABLES

El 5 de mayo Elard Cuevas Chávez, vocalista del grupo Elard y su banda mix, fue atacado a balazos —tres le cayeron al cuerpo y otros dos fueron al aire—.

El artista murió en el acto, mientras que su verdugo escapó a bordo de una motocicleta lineal. Ocurrió en Comas.

La familia esta vez no guardó silencio y denunció que el artista era víctima del cobro de cupos. Sería la misma situación de Jaime Carmona, quien a los 32 años perdió la vida mientras transmitía en vivo su concierto por TikTok. Su esposa presenció el terrible hecho.

Se ha podido conocer que ante el peligro constante al que se enfrentaba, Carmona había decidido comprar un arma para su protección personal. No obstante, fue cauteloso con su familia y guardó silencio sobre si estaba sufriendo o no amenazas en días previos al homicidio.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR