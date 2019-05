Doña Peta tras testimonios de extrabajadores del Swissotel: "Meto las manos al fuego por mis hijos" [VIDEO]

Encuentra calma dentro de la tormenta. Luego de meses de batalla para limpiar el nombre de Paolo Guerrero por completo, unos reveladores testimonios de los extrabajadores del Swissotel podrían demostrar la inocencia del jugador, que fue acusado de consumir a propósito una sustancia indebida durante las Eliminatorias 2018. Con estas pruebas, 'Doña Peta' , se muestra con más ánimos y resalta el apoyo incondicional a su hijo.

En conversación con 'Domingo al Día', Doña Petronila aseguró que siempre "puso las manos al fuego por su hijo". En todo momento creyó en la inocencia de Paolo y que en el hotel debieron entregarle un producto contaminado.

'Doña Peta' estuvo pendiente del reportaje emitido este domingo, donde se presentaron diversos testimonios que indicaban la culpabilidad del hotel y sus operadores al darle una taza sucia, previamente utilizada para un mate de coca, al delantero peruano. "Yo lo llamé para contarle sobre el reportaje", dijo.

La madre del capitán de la selección también contó por todo lo que pasó la familia durante este largo proceso. " Yo digo que crean en mi hijo. Muchos no creían en él. Me gusta demostrar a la gente que las cosas no son así. Las mentiras tienen patas cortas. Vamos al final lo que comenzamos", mencionó.

"Yo converso mucho con mi hijo, sé lo profesional que es y lo que se entrega al país. (...) Hemos sufrido bastante con esto hasta que al fin Dios no da (este respiro).Todo el mundo nos dio la espalda. Tuve que alzar mi voz para que la Federación nos apoye. Yo lo vi luchar tanto a mi hijo para llegar donde quería. (...) Él tenía que jugar el Mundial y Dios nos dio esa gracia", añadió.

"En todo estuvimos perjudicados. Le suspendieron su mensualidad. (...) Él se encuentra con la moral bien alta. Es un profesional al 100%. Ya está en su peso, metiendo goles, como él no hay", refirió sobre la actualidad de Paolo Guerrero.

Por último, estuvo de acuerdo con las confesiones de los extrabajadores del Swissotel. " En algún momento tienes que hablar", aseguró 'Doña Peta', que rescató que nadie puede vivir con la conciencia sucia.

