Ha pasado un mes desde la tragedia de Villa El Salvador y cada deudo tiene una historia distinta, pero un común denominador: dolor y demanda de justicia. “Ese día fatídico me destrozó el corazón. Me quitó media familia y un poco más. Teníamos cinco hijos y ahora solo hay dos. Siento rabia, cólera, dolor y, encima de eso, siento que no hay justicia, no hay responsables”, afirmó Aristeo Ambrocio Aguilera, al resumir la marca que le dejó la trágica mañana del último 23 de enero.

La desidia y la negligencia le arrebataron a sus hijos María Angélica, Víctor Alberto y Joaquín, y a su nieto Alejandro. En medio de esta desgracia, relata, su nieto más pequeño, Rodrigo, de 8 meses, fue dado de alta y se convirtió en una esperanza para seguir adelante: “Parte de mi hija ha quedado en él”.

La calle Villa del Mar, donde el camión cisterna adaptado de la empresa Transgas con GLP rozó el desnivel desatando la tragedia, habla por sí sola. A lo largo de las cuadras con dañadas y tiznadas fachadas, se observan gigantografías con las fotos y nombres de los fallecidos para recordarlos; así como letreros con los números de cuenta bancaria invocando una ayuda.

Todavía hay velorios simbólicos, personas de riguroso negro, algunas lloran y otras tienen la angustia dibujada en el rostro, pendientes de lo que será el fatal desenlace de un ser querido.

“Ese 23 de enero es el peor día que me ha tocado vivir en mis 32 años. Jamás lo quiero recordar. Me cambió toda la vida, murió mi señora y mi hijo de 6 años está grave. Me han dicho que solo tengo que esperar el transcurso de las horas, pero solo Dios decidirá. No me siento bien, es mucho dolor”, dijo Richard Rojas Parinango, quien ha dejado de trabajar en su mototaxi para cuidar a su pequeño en el hospital.

“Solo espero justicia. Yo quiero que paguen los responsables: municipios, Osinergmin, Transgas... Todos”, agregó, como buscando consuelo.

DUEÑO DE TRANSGAS DEBE DECLARAR EL LUNES

Las indagaciones de la Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad de Lima Sur deben terminar esta semana con las últimas declaraciones de los investigados y la entrega del informe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de Lurín.

Mañana, el fiscal Humberto Durán Ponce de León deberá tomar la declaración de Luis Guzmán Escriba, dueño de Transgas, empresa que, a pesar de ser responsable de las 30 muertes y destrozos, siguió operando, pero con otro nombre: Colpagas. Guzmán no acudió a la primera citación y la semana pasada envió un documento al fiscal informando que sufrió un accidente y que estaba hospitalizado.

El martes y el miércoles pasado, en tanto, fueron a declarar en la sede de la Fiscalía del cono sur, el ex y el actual presidente de Osinergmin, así como los alcaldes de Lima y de Villa El Salvador.

El fiscal Durán, al ser consultado por Perú21 sobre los avances de la investigación indicó que el plazo es de 30 días. Dijo que entiende la exigencia de resultados, pero sostuvo que se trata de un caso delicado y que se debe hacer una adecuada indagación para presentar una acusación bien sustentada ante el Poder Judicial.

Zaida Osorio también reclama. Perdió a su hija Geraldine, de 18 años, y ahora acude a los hospitales Arzobispo Loayza, donde está su esposo Henry Riveros, y al Hospital del Niño de San Borja, donde está su hija, de 9 años, y su nieto de 11 meses (hijo de Geraldine).

“Mi hija y mi esposo tienen más del 80 por ciento del cuerpo quemado, los doctores los han desahuciado, pero solo Dios los va a levantar, solo él puede hacer el milagro... Esto es un infierno y espero que nadie más lo tenga que pasar, por eso quiero justicia, que haya culpables… Y no veo nada, ni un preso”, se lamentó.

DATOS

-Hay 14 personas (5 niños) hospitalizados con más del 50 por ciento del cuerpo quemado.

-Un total de 4,622 atenciones en salud, 2,572 en psiquiatría y psicología, se han dado a las víctimas del incendio, informó el Minsa.

-Los vecinos indican que se vienen realizando los trabajos de construcción y refacción de las viviendas afectadas por la deflagración.

AYUDA

Osorio de La Cruz Zaida Johanna:

Número de cuenta de Ahorros BCP: 19397517801027