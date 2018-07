Docente acusado por acosar sexualmente a alumna fue trasladado a penal

Julio Alegría Cueto , el docente acusado de intento de violación sexual en agravio de su alumna de 19 años, fue trasladado al penal de Lurigancho.

En imágenes que emitió Canal N, el cuestionado profesor pretendió evadir a los periodistas apostados a las afueras de la carceleta del Poder Judicial (PJ), quienes pugnaban por captarlo mientras se ponía en marcha al recinto penitenciario.

El fin de semana, el PJ dictó nueve meses de prisión preventiva en contra del catedrático tras haber sido hallado, junto a la estudiante, en un hotel del distrito de Lince.

El Ministerio Público abrió proceso penal al profesor por el delito de violación de la libertad sexual en el grado de tentativa en contra de la estudiante.

"NO LA HE VIOLADO"



En su manifestación ante las autoridades, Alegría Cueto desmintió acusaciones de presunto ultraje sexual.

"Yo no la he violado. Como vuelvo a reiterar, hemos tenido una relación sentimental mutuamente, sin nada de coacción. Eran voluntarias las salidas y los encuentros ocasionales. Y no sé por qué ahora ella quiere denunciar algo que no es cierto" , expresó.