El Fuero Militar Policial declaró fundado el pedido de cuatro meses de prisión preventiva para el SO3 PNP Yordan Brandon Torres Rojas, denunciado por cometer actos de violencia contra su pareja en Santa Anita, el pasado 20 de febrero. El 13er. Juzgado Militar Policial del Centro procederá con su traslado al Centro de Internamiento Policial - CEINPOL de Fundo Barbadillo.

El día de la agresión, el suboficial encontró a la mujer conversando con un hombre en una reunión y en ese momento es donde agrede a la víctima. La golpeó en la cara, llegando a romperle la nariz.

“Me empezó a golpear cuando yo le dije que ya me quería ir. No me dejaba ir, me golpeo, me dijo quédate y me quito mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y me empezó a salir sangre de la nariz. Me dijo ‘todo lo que tu provocaste’ y luego me pidió perdón”, contó la mujer.

La Fiscalía Militar Policial del Centro, en tanto, abrió investigación a Torres Rojas por el delito de función de abandono* o retardo de servicio de guardia o patrulla.

Cabe indicar que el citado oficial abandonó su servicio de guardia para involucrarse en los hechos de violencia denunciados, por lo cual es pasible de investigación y sanción en el Fuero Militar Policial. La investigación por maltrato físico contra su pareja corresponde a la justicia ordinaria.

Dato

Artículo 102.- Abandono o retardo de servicio de guardia o patrulla. El militar o el policía que cumpliendo servicio de guardia, patrulla, avanzada, o integrando cualquier otra fuerza designada para cumplir una misión, o que estando encargado de las comunicaciones abandone o retarde su servicio será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.