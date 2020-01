Muy contrario a lo que algunos piensas, el whisky no solo se disfruta en invierno. Un buen ‘blended scoth’ puede disfrutarse durante esta temporada gracias a su versatilidad. Solo le debes añadir unos cubos de hielo para volverlo una bebida refrescante.

Los pronósticos del Senamhi indican que el calor alcanzará más de los 30°C. Ante esto, Jorge Ode, Brand Ambassador Chivas Regal en el Perú te da cuatro sugerencias para hacer del whisky una de tus bebidas favoritas en los días de calor.

1- Hielo

En un típico vaso whisquero solo necesitarás de 3 cubos para que este esté lleno.

2- Arma espacio en tu refrigeradora

No debes preocuparte porque el líquido se solidifique. Una congeladora enfría entre un rango de -15°C y -20°C; y para lograr que un whisky se congele, se requiere de al menos -114°C. Además, procura no dejarlo allí por tiempos muy prolongados ni someterlo a constantes cambios de temperatura para no alterar su sabor.

No temas ponerle hielo al whisky

3- Combínalo con tus frutas favoritas.

Aprovecha sus intensos sabores y sus texturas variadas que van perfectas con las notas y el aroma de un whisky y encuentra el balance perfecto para tu mezcla.

4- Mantenlo simple

Para el verano, cuando estás buscando bebidas más refrescantes que complejas, una perfecta opción para la época siempre será un muy clásico pero exquisito Old Fashioned.

Puedes combinar el whisky con tus frutas favoritas