Diseñadora peruana GENERA INDIGNACIÓN por comentarios sobre comunidad Shipibo-Konibo

Las redes sociales estallaron luego de que la diseñadora peruana, Anís Samanez, hablara sobre su experiencia con la comunidad Shipibo-Konibo. Durante su participación, la creadora de contenidos mostró su indignación al recordar que uno de los artistas quería cobrarle por enseñarle a realizar un diseño kené sagrado.

“Voy con Mario a esta comunidad shipiba y les digo, me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño”, dijo Samanez.

Sin embargo, la influencer consideró que el esfuerzo del emprendedor no valía como para pagarle: “De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos, somos exactamente iguales”, agregó indignada.

Sus declaraciones se dieron en medio de un evento de moda sostenible 'Orígenes 2024', en el que también participaron otras influencers de la moda. Samanez ha sido acusada de apropiación cultural y hasta de discriminación por sus palabras.

Junto a ella, se presentó el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, quien respaldó su discurso despectivo: “No te pongas difícil (dirigiéndose a las comunidades). Si no fuera por ella (Anis Samanez) seguirían muriendo de hambre”, añadió.

Tras estas condenables declaraciones, el Ministerio de Cultura se pronunció a través de X.

"Como ente rector de la interculturalidad y el patrimonio cultural en el país, el Ministerio de Cultura rechaza los comentarios propalados en el evento Orígenes 2024 por la diseñadora Anis Samanez, y el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, contra el valor cultural e identitario de los conocimientos tradicionales de nuestros hermanos

Shipibo-Konibo, se lee en una parte del comunicado.

Mira el comunicado completo:

#COMUNICADO 📢 | Con relación a los comentarios de la diseñadora Anis Samanez, y el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, en el evento Orígenes 2024, difundidos a través de redes sociales, el Ministerio de Cultura manifiesta lo siguiente: pic.twitter.com/F2q7E4675g — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) December 1, 2024

