Desde ayer empezó la Teletón en el Perú, la cual este año, y hasta las 12 de la noche, proyecta superar la meta de 11 millones de soles. Si aún estás indeciso de colaborar por qué no sabes qué destino tendrá tu donación, aquí Paulo Comitre, gerente general de La Fiduciaria –empresa que administra, a través de un fideicomiso, los recursos de la Teletón–, te explica cómo se administran los fondos y en qué se emplea el dinero recaudado.



La Fiduciaria es la empresa que se encarga de administrar todo el dinero que se recauda cada año en la Teletón. ¿Desde cuándo lo hacen y en qué se usa el dinero?

- Desde el año 2008 nosotros tenemos a nuestro cargo el fideicomiso de la Teletón y funcionamos exactamente igual a las AFP, esto quiere decir que, como todos los fiduciarios, tenemos el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el dinero que se aporta al fideicomiso se debe exclusivamente a una finalidad. Cuando nos contrataron nos dijeron que querían que el dinero sirva para infraestructura y para rehabilitación, por lo tanto, en el contrato está muy claro que ese dinero se usará exclusivamente para ello y no se puede emplear en gastos corrientes, como pagar sueldos o viajes del personal.

¿Por qué se decidió que el dinero de la Teletón sea administrado por un fideicomiso?

- Imagínese que las APF le dicen que desde ahora usted va a administrar su dinero y que debe tener cuidado de que ese dinero se invierta lo mejor posible y esté ahí para su jubilación. ¿Es muy complejo verdad? Muchos no sabemos invertir y el dinero puede confundirse con otros ingresos. Algo parecido pasaba con la Clínica San Juan de Dios. El dinero que ingresaba a sus cuentas se confundía con los gastos corrientes y no se tenía muy claro su uso. Por eso se decide ponerlo en un fideicomiso. Ahora a través de la página web de La Fiduciaria todo está más ordenado y transparente, pues allí se publica todo lo que se recauda y cómo se gasta el presupuesto. Además, se eliminan tentaciones y se evita que el dinero se use en otros gastos, pues La Fiduciaria no puede entregar recursos para otros fines.

¿El dinero recaudado en la Teletón, como las AFP, se invierte para generar más rentabilidad?

- No, en el caso de la Teletón el dinero se pone en un depósito a plazo en un banco. Es lo más seguro, pues no se quiere arriesgar el dinero de los donantes, que va exclusivamente para la rehabilitación de los niños.

¿Cómo se reparten los recursos de la Teletón?

- El año pasado al final de la jornada se mostró en pantalla una recaudación de 11 millones de soles, pero como las cuentas del fideicomiso de la Teletón están abiertas todo el año, al final lo que se recaudó fueron 12 millones 876 mil soles. Del monto recaudado se ha invertido el 80% en rehabilitación, que incluye las obras para nuevas clínicas, las capacitaciones y las becas de salud, que no son otra cosa que las atenciones, terapias y medicamentos que se le dan a los niños. El 19.9% restante es para gastos de gestión, para que la Teletón siga funcionando y recaudando todo el año. Pero ojo que a la Fiduciaria no se le paga ni un dólar. Nuestro trabajo es gratis y de responsabilidad social.



Paulo Comitre, gerente general de La Fiduciaria Paulo Comitre, gerente general de La Fiduciaria, invita a todos a donar. (Mario Zapata) Mario Zapata

¿Cuántos niños se han beneficiado?

El año pasado brindamos 374 mil atenciones en rehabilitación infantil, y en lo que va de este año estamos en 240 mil atenciones, pero pensamos que vamos a llegar a las 430 mil atenciones. El dinero nos ha permitido además mejorar la infraestructura de los seis Centros Teletón San Juan de Dios que existen en el Perú (Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Lima y Piura) y con lo que se recaude este año se espera implementar el nuevo centro en construcción en Piura, ya que allí hay mucha necesidad.

¿Lima concentra las atenciones de los niños?

- No. Aunque eso se dice en redes sociales es falso. El mayor gasto está en provincias. Lima se lleva solo el 18% de atenciones. El año pasado la mayor cantidad de atenciones y rehabilitación de niños se dio en Piura, que alcanzó el 22.7% y en Cusco, donde se hicieron el 21.8% de atenciones. Es decir que solo esas dos regiones se llevaron el 45% de las atenciones.

¿De dónde proviene el dinero de las donaciones?

- En el Perú ocurre una cosa rara. Aquí el 70% de dinero que se recauda proviene de las personas y el 30% de las empresas, casi exactamente al revés de los demás países de América. Y el 71% se recauda en Lima. En ciudades grandes y con empleo, como Arequipa, La Libertad y Lambayeque, solo se recauda poco más del 3% en cada una.

¿Las empresas no son muy solidarias?

- Lo que pasa es que no tienen muchas alternativas para hacer sus donaciones. Precisamente ahora buscamos que la marca Teletón sea más potente para que se convierta en un activo para una empresa, que se pueda hacer el panetón Teletón, los pavos Teletón, el turrón Teletón, etc. y que la marca sea tan potente que la gente la prefiera. Con esa alternativa se podría cambiar la distribución de las donaciones porque ya tendríamos empresas ofreciendo productos Teletón. En ese caso un porcentaje del precio sería para la Teletón y así se recaudaría más y seríamos solidarios todo el año.



¿La participación de las empresas explicaría por qué países como Chile recaudan 10 veces más que Perú en una Teletón?

- Chile recauda cifras astronómicas. Es que en Chile, en México y en otros lados la participación de las empresas es de casi el 80%. Precisamente por eso estamos trabajando en ese tema, es muy importante para mejorar la recaudación.

¿Además de la jornada central que termina hoy, qué otros canales de recaudación tienen?

- Tenemos la campaña del centavo, esto de donar tu vuelto en las cajas de los supermercados, aunque este dinero se entrega tres meses después a la Teletón. También tenemos la tarjeta de crédito, los SMS y los teléfonos fijos y es sorprendente que en este último caso tengamos el 3% de la recaudación.

teleton Difusion

¿Cuál es la expectativa este año?

​- Queremos superar la recaudación. No nos gusta ver el vaso medio vacío sino medio lleno. Hace unos años recaudábamos 3 millones de soles y hoy en día 11 millones de soles. Por eso estoy seguro de que los peruanos colaborarán y este año recaudaremos mucho más, pues los niños lo necesitan y los peruanos también, ya que eso nos hace mejores personas.