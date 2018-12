Familiares de la joven Marisol Estela Alva (25), la mujer cuyo cadáver que fue hallado hoy al interior de un cilindro en Villa El Salvador , exigieron justicia y cadena perpetua para los atacantes.

En comunicación con RPP Televisión, la prima de la víctima, Bella Calle Paredes, detalló que logró reconocer a su familiar por la huella digital y por las prendas que llevaba en el momento en que fue encontrado en el cilindro.

Indicó que los padres de Estela Alva llegarán mañana a Lima procedentes de Cajamarca para retirar el cuerpo de la Morgue Central de Lima.

"Estamos esperando a los padres para que vengan a retirar el cuerpo. Yo no llevo el mismo apellido y deben ser los mismos familiares", expresó Calle Paredes.

SOSPECHAN DE EX MILITAR



Mientras tanto, la PNP realiza las investigaciones respectivas y corresponderá a esta institución ofrecer información en torno al macabro caso. Calle Paredes agregó, en ese sentido, que no puede señalar a nadie como culpable del asesinato de su prima, aunque se sospecha del ex enamorado de la víctima con formación militar identificado como Luis Esteves Rodríguez, quien se encuentra con paradero conocido por la familia de la víctima.

MACABRO HALLAZGO



Vecinos de Villa El Salvador decidieron retirar el cilindro de la fosa en donde había sido enterrado por cuatro sujetos durante la madrugada. Tomaron esta determinación debido al fuerte olor que emanaba en la zona. El hallazgo en el cilindro fue macabro: al interior se hallaba el cádaver de una mujer rellenado con cemento, cal y ácido muriático.

Testigos informaron que los sujetos se encontraban con herramientas y se hicieron pasar por trabajadores de una empresa de mantenimiento. Gastón Rodríguez, jefe de la Región Policial Lima, señaló que la forma cómo fue hallado el cuerpo corresponde al de una organización criminal.



