Una mujer que se hace pasar por una enfermera se gana la confianza de personas de ancianos, para doparlos con pastillas para la presión y luego desmantelar sus viviendas. Esta es la modalidad de robo que usaría en los alrededores de la calle Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho.

Uno de los ancianos logró tomarle una fotografía y la denunció en la comisaría del sector. “Estamos haciendo una campaña para las personas mayores, me tomó la presión y me dijo que estaba muy alta mi glucosa y me dio una pastilla, luego perdí la conciencia", afirma doña Celestina, una de las ancianas que fue víctima de esta mujer. A ella le robó S/12 mil, ropa y joyas.

Alertó, que esta delincuente viene vestida de blanco y con accesorios de enfermera. Ofrece medir gratis la presión a los ancianos. Dice que trabaja en un hospital y que puede conseguir citas fácilmente.

Incluso hay victimas que estuvieron a punto de morir por tomar pastillas para calmar la presión. Una pareja de ancianos afirmó que esta mujer les dio pastillas y que se durmieron. Ellos trabajan en una bodega que también fue saqueada por la ´pepera de San Juan de Lurigancho'.

“Me dormí y luego no me acuerdo de nada”, dijo otra anciana. Sus victimas señalaron que esta falsa enfermera tiene una mancha o lunar en la oreja izquierda. Si la ve, denúnciela.