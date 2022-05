El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de segunda PNP Jaime Machacuay Díaz (55), acusado de darse a la fuga tras atropellar y matar a un joven en Chosica, el pasado 17 de abril.

Según el noticiero América Noticias, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chosica, acusa al policía por los delitos de homicidio culposo, lesiones, omisión de socorro y exposición al peligro en agravio de joven Enrique Caro Paredes de 20 años, quien perdió la vida tras ser embestido cuando esperaba por un taxi junto a sus amigos.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este dictó este fallo de prisión preventiva contra Machacuay Díaz que va hasta el 21 de febrero del 2023.

“Yo estoy para colaborar con la justicia. Yo no me voy a escapar, no me voy a dar a la fuga”, dijo el suboficial acusado durante la audiencia de prisión preventiva.

El accidente

Enrique Caro Paredes fue embestido junto a otros cuatro jóvenes por el policía en Chosica. Según la denuncia, lejos de auxiliar a los heridos, este agente policial Jaime Machacuay fugó del lugar.

El 23 de abril, seis días después del atropello, Machacuay Díaz salió del país con rumbo a España. Luego, su vehículo fue encontrado en un taller mecánico. Tenía daños materiales frontales y estaba siendo reparado.

El policía Machacuay regresó al Perú recién un mes después, el 22 de mayo último, y ya había una orden de detención preliminar en su contra.

Ahora afronta nueve meses de prisión preventiva por los delitos de homicidio culposo, lesiones, omisión de socorro y exposición a peligro. Y, además, por la fuga del lugar del accidente, añadió el matinal.

VIDEO RECOMENDADO

Delincuente asesina a su cómplice durante asalto.