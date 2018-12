“Mi hijo ha sido violado más de cien veces. Lo peor de todo es que yo no sabía en qué momento pasaba esto. La confianza..., sí, pequé de muy confiada. Fue horrible”. Este es el desgarrador testimonio de una madre que confió a su hijo de apenas siete años a un depravado que escondía sus bajos instintos detrás de un uniforme de boy scout.

Él es Jean Carlo Castro Bazán, nada menos que un jefe de manada; es decir, un sujeto que tenía a su cargo a varios niños de entre 7 y 11 años.

Fue este criminal quien abusó durante tres años de un pequeño, a quien, además, tenía amenazado de muerte. La Corte Suprema le acaba de ratificar –la primera semana de diciembre– la cadena perpetua y, además, le ha impuesto una reparación civil de S/120 mil.

Este terrible caso comenzó en 2012. El depravado se ganó la confianza de la madre del menor. “Lo llevaba a su casa para violarlo, cuando supuestamente estaba en el parque Castilla jugando fútbol, también lo llevaba a su departamento para violarlo. Cuando a veces entraban a un baño público, también lo violaba ahí. Él tenía una especie de código, porque en los mensajes de amenazas de Facebook decía: tú ya sabes cuántas me debes”, contó la madre a Perú21.

Dictan cadena perpetua a jefe scout que violó 3 años a niño de su grupo. (César Takeuchi)

Dijo que Castro “aprovechó esa cercanía y la confianza que le habíamos tomado, incluso de mi mamá, en un principio, hasta que fallece. Y es también una de las amenazas que le hace a mi hijo cuando comienza a violarlo. Le decía que así como había matado a su abuela, lo iba a hacer conmigo”.

Fue en 2015 que el menor decide contarle todo a su madre. Desde ese momento comenzó la lucha por encontrar justicia. El violador fue capturado en febrero de 2017 en Chiclayo. Actualmente está en prisión.

Ahora, la madre sabe que le esperan muchos años para sacar adelante a su hijo, hoy de 14 años. “Hasta ahora, está en terapia psicológica. Ha desarrollado mucha violencia, está mucho más ansioso, ha desarrollado crisis de ansiedad, tiene migraña, lo que le ha causado muchas faltas en el colegio”, expresó la mamá.

“Me decepcionaron. Yo he estado, cuando era niña, en los Scouts y no pensé que iba a ser así. Buscar hasta mentir en el proceso para librarse de responsabilidades y no manchar la imagen de la institución cuando hay tantos casos que de repente no son públicos”, sostuvo.

Contó que la institución Asociación Scouts del Perú ha sido incluida como tercero civil responsable en el caso “porque no tienen ningún filtro para el tipo de personas que cuidan a los chicos. Puede entrar, así como en este caso, este hombre que es un pedófilo, que tuvo dos violaciones en un mismo grupo scout. Yo entiendo que es un voluntariado, pero tienen que tener algún filtro para las personas que van a cuidar a los chicos, los van a llevar de campamento, van a compartir dos o tres días en lugares alejados y sin la presencia de los padres”.

JEFE SCOUT NACIONAL SE PRONUNCIA



Al respecto, Marx Ponce de León, jefe scout nacional, nos dijo que necesitaba de una autorización para responder sobre esta grave acusación.

No obstante, nos contactó con Pablo Nieto, ex presidente del Consejo Directivo Nacional de la citada institución, quien, increíblemente, nos indicó “que no puede haber mayor filtro que los propios padres, pues son ellos los que eligen a los guías de sus hijos”.

“Si la ley dispone que hay una reparación civil, la institución la tendrá que acatar”, manifestó Nieto a Perú21.

Sobre la reparación civil, el abogado de la parte agraviada, Renzo Vinelli, del estudio Benites, Vargas & Ugaz, señaló que si el condenado no cumple con el citado pago, este deberá ser asumido por los Scouts. El abogado recordó que “la institución, cuando se conoció la denuncia, indicó que este señor no pertenecía a los Scouts”.



TENGA EN CUENTA

​



La orden de captura contra Jean Castro fue dictada en setiembre de 2015. Desde ese momento, él vivió en la clandestinidad y casi un año y medio después fue atrapado en Chiclayo. En agosto de 2017 fue sentenciado a cadena perpetua en primera instancia.

La mamá de la víctima dijo que luego de que su hijo denunciara la violación, otros niños también señalaron que habían sido ultrajados por Castro.

OPINA: ALBERTO DE BELAUNDE



"La actitud de las organizaciones no puede ser la de pensar primero en su imagen. Si se produce una denuncia de abuso, los principales interesados en acompañar al menor, ayudar en la reparación del daño y en asegurar de que se haga justicia tienen que ser los integrantes de esta organización. Los falsos espíritus de cuerpo –sea en los scouts, en colegios o en congregaciones religiosas– hacen mucho daño y son el caldo de cultivo para la impunidad".