La gran afluencia de público en este Día de Todos de los Santos ha llevado a la Municipalidad Metropolitana de Lima ha reforzar el servicio del Metropolitano en beneficio de todos los usuarios.

Es por este motivo que este jueves 1 de noviembre, los servicios A, B y C funcionarán desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Asimismo, el Expreso 4 estará abierto desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m y desde las 5:30 p.m. a las 8:30 p.m.



Pasada la celebración del Día de los muertos, algunos ciudadanos podrán gozar de un feriado largo (viernes 2, sábado 3 y domingo 4). En estos días, el Metropolitano operará con normalidad.

Todas las rutas alimentadoras estarán al servicio de todos los usuarios en estas jornadas, menos el Servicio Especial Gamarra que ha sido suspendido este jueves.



Este jueves también es el último recorrido del Señor de los Milagros, por lo que se desarrollarán algunas desviaciones. Los servicios regulares A y C del Metropolitano irán desde las 10:30 am hasta las 02:00 pm y de 05:00 pm a 08:00 pm.



Por este recorrido procesional, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla estarán cerradas de manera indefinida.



Em este sentido, los buses del servicio regular C modificarán su parada inicial y final. Estos ahora llegarán hasta la Estación Central y no hasta la Estación Ramón Castilla.