Se presentó como Diego Álvarez y acampó en los exteriores del canal Latina con la intención de que le presten atención y conseguir ayuda para encontrar al "amor de su vida".

El joven aseguró al noticiero 90 Matinal haber conocido a su "chica ideal" en Metropolitano. Sin embargo, por cosas del destino indicó que olvidó preguntarle su nombre.

"Era un lunes. Estaba en el Metropolitano y eran como las 11 de la mañana. No había mucha gente. Estaba sentado escuchando música y de pronto veo a esta chica sentada frente mío. No sabía si acercarme. Me atreví. Fui y me sonrió. Me preguntó que estaba escuchando y le dije Carlos Vives. Se mató de la risa. Yo también me reí de los nervios", manifestó a ' 90 Matinal'.

Sin embargo, la romántica 'noticia' se trataría de una promoción de la serie 'Torbellino', la cual está próxima a estrenarse, pues el desesperado joven es nada más y nada menos que el actor Franco Pennano, uno de los protagonistas de la historia.

Franco Pennano, actor de la serie 'Torbellino', tiene un gran parecido con Diego Álvarez, el joven que busca a la chica que le robó el corazón Franco Pennano, actor de la serie 'Torbellino', tiene un gran parecido con Diego Álvarez, el protagonista de la singular búsqueda.

Al parecer la estrategia de Latina para promocionar la producción nacional no habría dado resultados, pues muchos cibernautas criticaron la actitud del joven y aseguraron que esto se trata de un caso de acoso.