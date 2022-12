Este jueves 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una enfermedad estigmatizada y de la que poco se habla en el Perú, en donde abunda la desinformación y prejuicios en torno a ella.

Son pocas las personas que hacen público su diagnóstico por temor a la discriminación y el rechazo de la sociedad. Se requiere valentía y es precisamente algo que le sobra a Yamir Alí, un joven de 31 años, que convive con esta condición desde hace 16 años.

El 2018 decidió contar su diagnóstico y desde allí se volvió en un entusiasta activista que quiere educar a los ciudadanos y exigir a las autoridades que cumplan con su tarea de garantizar un tratamiento adecuado para la población que tiene VIH. Hace unos años, junto a otros amigos, fundó Positivo de Corazón, una asociación cuyo principal objetivo es ayudar a otros jóvenes como él.

“El VIH cambió mi vida. Obviamente, nadie quiere tenerlo, pero yo le agradezco al VIH porque me hizo ver la vida de otra manera. El proceso fue doloroso, pero me hizo encontrar el amor, amigos verdaderos y me permitió reencontrarme con mi mamá y conmigo mismo. Ahora soy feliz”, cuenta Yamir a Perú21.

En un apacible departamento de Miraflores, Yamir narra parte de su historia. A los 15 años fue abusado por un sujeto que le transmitió el VIH, pero no lo supo hasta que meses más tarde tuvo que someterse a una intervención y los exámenes arrojaron el diagnóstico que le cambiaría la vida.

“No entendía qué de malo le había hecho yo a ese hombre para que me causara ese daño, pensaba que no iba a vivir hasta los 40 años, que no iba a poder estudiar una carrera, que no tenía posibilidades”, relata recordando la frustración y dolor de aquellas épocas.

Tras una serie de cuestionamientos y una profunda depresión, Yamir intentó suicidarse dos veces antes de cumplir la mayoría de edad. El panorama no parecía muy esperanzador, pero como después de cada tormenta sale el sol y llega un arcoíris, poco a poco, todo empezó a mejorar.

A la par con su tratamiento, también tenía acompañamiento psicológico y con el pasar de los meses fue saliendo de la depresión.

¿Y EL DERECHO A LA SALUD?

“Al inicio, yo tomaba ocho pastillas. Luego se redujeron a seis y actualmente, solo tomo una pastilla diaria”, señala.

Yamir reclama que el Estado no está cumpliendo con su deber de garantizar el derecho a la salud de la población. Afirma que si antes existían brechas en la atención a los pacientes con esta condición, en pandemia, la situación se agudizó.

“Nos tenían que dar pastillas para tres meses, pero eso no se cumplió. Nos daban para un mes e incluso en el hospital Hipólito Unanue nos daban pastillas solo para tres días. Esto, evidentemente, representaba una exposición al peligro, pues teníamos que ir al hospital cada tres días por las dosis, en la peor parte de la pandemia, cuando no habían vacunas”, denuncia Yamir.

“Mucha gente dejó el tratamiento porque tenían miedo de contagiarse de coronavirus al ir constantemente a los hospitales. Incluso, el Estado dejó de dar las tres latas mensuales que les otorgaba a las madres de niños lactantes, que no pueden tomar la leche materna. Las mujeres de escasos recursos no podían conseguir el dinero para alimentar a sus bebés y tenían que amamantarlos”, agrega.

Como se recuerda, la transmisión del VIH también se da a través de la leche materna.

Yamir también señala que el tratamiento en el Perú está retrasado respecto a otros países. “Hay otros lugares, como en Europa donde dan medicamentos más avanzados y gratis. Por ejemplo, hay una inyección que se coloca una vez al mes y reemplaza a las pastillas,

Además, advierte que gran cantidad de personal médico y asistencial no está capacitado en temas de diversidad y trata con prejuicios a los pacientes.

Agrega que algo para muchos es desconocido: Hay un medicamento para prevenir el VIH. Se trata de una pastilla junto al uso de preservativos. Sin embargo, esto no ha sido difundido por el Ministerio de Salud. Asimismo, hay otro tratamiento de un mes para evitar contraer este mal después de una conducta de riesgo. Este, generalmente, se utiliza en casos de violación sexual, pero las pastillas no se encuentran en la mayoría de centros de salud y tampoco ha sido difundido a la población.

Yamir sostiene que es fundamental una educación sexual integral pues esta información podría salvar la vida de los menores, prevenir enfermedades y embarazos no deseados.

Yamir Alí cuenta cómo es vivir con VIH en el Perú.

EL ARCOÍRIS DESPUÉS DE LA TORMENTA

Después de pasar por muchos momentos difíciles, Yamir conoció a Manuel, con quien actualmente tiene 10 años de relación. Recuerda que fue muy complicado el contarle acerca de su condición, pero finalmente su amor superó los obstáculos. Manuel no tiene el virus y ambos viven una vida plena y feliz. Ambos desean casarse y a formar una familia, pero este sueño se ve frenado por la absurda decisión de un puñado de autoridades peruanas que insiste en invisibilizar el amor entre personas del mismo sexo y la comunidad LGTB no tiene los mismos derechos que una pareja heterosexual.

Ahora, Yamir no solo terminó su carrera de arquitectura de interiores, sino también está cerca de culminar arquitectura y tiene muchos proyectos y metas que está cumpliendo.

Una de ellas fue la de hacer una obra testimonial en el 2018 llamada La Prueba, donde salió al frente a contar su experiencia viviendo con VIH.

Ahora, está a puertas de inaugurar su segunda puesta en escena denominada La fiesta de la vida. Aquí busca educar a los asistentes y llevar un mensaje de optimismo a las personas que atraviesan por situaciones similares.

La fiesta de la vida se estrena mañana y estará hasta el sábado en el Lugar de la Memoria. También habrá dos fechas en el Centro Cultural de España. Las entradas son gratuitas.

Yamir asegura que un diagnóstico de VIH no significa una sentencia de muerte y pide mayor educación para erradicar el miedo hacia esa condición. Recuerda que el virus no se transmite por abrazar o besar a tus seres queridos y pide mayor compromiso de los gobernantes para poder mejorar el acceso a los tratamientos.

Señala que desde Positivo de Corazón buscará impulsar una nueva ley integral de VIH, pues la última fue dada en el año 2005 y es necesario que se actualice.

Si deseas orientación o más información sobre el VIH, puedes visitar las redes sociales de Positivo de Corazón. Haz clic aquí para seguirlos por Facebook e Instagram. También está en Spotify con un podcast donde Yamir cuenta cómo es vivir con VIH.





