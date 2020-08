La pandemia ha sido desgarradora. Perder a uno o más familiares, amigos y seres queridos ha significado para decenas de miles de personas un arrebato: se fueron de un momento a otro, sin previo aviso y sin decir adiós... Pero hay que continuar.

No he sido ajena a los estragos del COVID-19. En mayo pasado, me tocó vivir en carne propia lo que venía cubriendo y escribiendo a diario para esta casa editora. Un día después del Día de la Madre perdí a Dora, mi abuelita materna. Fueron días dolorosos. No pude estar ahí, despedirme de ella, ni dar ni recibir un abrazo de consuelo a mis tíos, ni a mi madre, quien vive en el extranjero. Este virus nos ató de manos, pero aprendimos a soltarnos y a ser más unidos.

Pese a la nostalgia de no estar más con ella, recordarla con alegría nos hace bien. Contar en familia sus anécdotas –era muy jovial– y alucinar con su buena sazón nos hace esbozar sonrisas y hasta nos saca carcajadas. Hemos podido seguir adelante con nuestras vidas, tener momentos de felicidad, sin que eso signifique olvido.

“En todo momento se puede sentir alegría; no necesariamente se experimenta por una situación actual o un momento nuevo. Uno también puede evocar eventos pasados o imaginar diversas situaciones que nos puedan sacar una sonrisa”, explica la directora del Centro Psicoterapéutico Totem&Taboo, Giuliana Rivera, quien considera que esta situación sanitaria ha postergado algunos planes, pero no ha paralizado la vida ni el deseo de vivir.

Y es que la alegría es uno de los mejores sentimientos que se pueden percibir en la vida. Por su importancia, hoy se celebra el Día Mundial de la Alegría, esa sensación que provoca tener un buen estado de ánimo, sonreír, disfrutar las cosas, entre otras cosas.

“Siempre habrá momentos que se puedan disfrutar, que generen alegría y cosas por las cuales las personas nos sintamos agradecidas. Está en nosotros poder crear, encontrar y disfrutar de esas pequeñas cosas”, menciona.

Hormonas de felicidad

Sentir felicidad o alegría es importante porque aporta a nuestro bienestar emocional y nos ayuda a mantener una adecuada salud mental.

“Cuando nos sentimos felices o nos alegramos por algo, nuestro organismo genera tres tipos de hormonas: dopamina, serotonina y endorfina, las cuales hacen que sintamos calma, placer y un estado de tranquilidad inmediato”, detalla Rivera, quien también es psicóloga clínica.

¿Qué hacer?

La pandemia, además, no solo nos ha arrebatado a seres queridos, sino también los puestos de trabajo. Miles de personas se han quedado sin empleo o han visto afectados sus ingresos de una u otra manera, por lo que –en muchos casos– han tenido que cambiar a sus hijos de colegio e incluso mudarse y regresar a sus regiones.

Ante ello, ¿cómo afrontar una situación compleja en este contexto de coronavirus, cómo sensibilizarnos para no caer en la depresión, las preocupaciones? La especialista nos dice que es importante saber enfocarnos, aprendiendo a generar pequeños espacios de disfrute que nos permitan tener un equilibrio.

“Es normal que podamos sentirnos preocupados o tristes frente a distintas situaciones. Lo recomendable es hablarlo, apoyarse en la familia y los amigos. Si vemos que la situación nos paraliza, que nos impide llevar a cabo nuestra rutina y que no sentimos alegría o placer por lo que nos gusta, es momento de buscar ayuda profesional”, subraya.

Recomendaciones para salir adelante

El confinamiento también ha generado un impacto emocional en las personas, y salir adelante es una tarea personal, individual y que todos debemos promover.

“La alegría y felicidad se pueden encontrar de muchas formas, desde estar solo disfrutando de una serie, pensando en planes a futuro, recordando anécdotas pasadas, leyendo un libro, viendo una serie, haciendo deporte o simplemente en silencio, solo admirando y agradeciendo que tenemos vida”, explica la psicoterapeuta.

Por ello, recomendó a las personas que se sintieron afectadas por pandemia elaborar una lista de actividades, armar una rutina y que entre esas actividades diarias, al menos una les genere placer, como ver una foto de alguien querido, llamar un minuto a alguien que quieren, etc. Ser feliz depende de cada uno.

