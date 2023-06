VÍCTOR DELFÍN: PADRE Y MAESTRO

Pocos tienen tanta experiencia en las lides de la paternidad como el maestro Víctor Delfín. A sus 10 hijos les dio una formación fuera de los parámetros normales. Los mayores crecieron rodeados de personajes como César Calvo, Víctor Humareda, entre otros, que les dieron una visión más grande del mundo. Y, por supuesto, el amor de ese padre que había aprendido del suyo el valor de amar a cada hijo. Ahora, acompañado por el menor (Julián, de 9), el maestro, con 95 años, deja aflorar el niño que siempre estuvo y está en él.

Hay que tratar de que el hogar sea un templo, un castillo, donde las reglas están dadas y no hay cosas obligatorias, sino que todo se hace de buena voluntad. Eso es lo que genera bienestar. Es algo que uno debe tratar de contagiar al mundo en general”.

Tavo Castillo

LOS CASTILLO: MENOS JERARQUÍA, MÁS AMOR

“¿Con moco o sin moco?”, responde Jeremy Castillo cuando se le pide que hable de su papá Tavo. Y es que esta familia, unida por el arte, la música, pero sobre todo por el amor, transmite unión y auténtico cariño. “No cambiaría esta familia por nada y estoy agradecido porque su mayor enseñanza fue llenarnos de amor”, responde. Liza agrega: “Nos han enseñado valores como es el cariño y a fluir, sentir y tratar de juzgar un poquito menos”. Oliver finaliza diciendo: “Él nos ha enseñado más que hablar, a sentir y demostrar”.





FERNANDO Y ANDRÉS ROCA REY, VALENTÍA Y ARTE EN LA SANGRE

Brindar un toro es el rito mediante el cual el matador hace un homenaje al ofrecer la faena del animal que le toca en suerte. El brindis puede ser al público, o a una persona en particular. Cuando el brindis lo hace el torero número uno del mundo, Andrés Roca Rey, a su padre Fernando Roca Rey Muller, el gesto adquiere añadido significado. Es natural que todo padre desee y haga lo que esté a su alcance para que un hijo logre sus sueños. Pero hay que tener nervios de acero cuando estos, desde temprano, suponen exponer la vida ante bestias bravas. Padre, he ahí a tu hijo. Valor que se hereda no se hurta.





GONZALO RODRÍGUEZ LARRAÍN Y SU HIJA ALEJANDRA, RUNNERS X2

Alejandra Rodríguez Larraín y su hermana María José crecieron entre carreras y zapatillas, pero, sobre todo, rodeadas del amor y amistad de su padre, el fundador de Perú Runners, Gonzalo Rodríguez Larraín. Para Alejandra, que ahora dirige la organización, su padre la inspira. “Mi papá es una inspiración. Es reconocer todos los días a un ser que no deja de ser joven, que nos despierta la juventud a todos y que nos inspira sobre todo a ser auténticos con nosotros mismos, a mostrarnos de la manera como somos y es definitivamente para mí un gran maestro y una gran fuente de inspiración”. Gonzalo agrega: “La enseñanza va por el lado de abrir la mente, el alma, el corazón”.