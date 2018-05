Hoy se conmemora el Día del Trabajo , en esta fecha importante la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú) y sus sindicatos afiliados realizarán un Mitin en la Plaza Dos de Mayo, que iniciará en el Parque Universitario, donde será la pre concentración de trabajadores del sector privado y la administración pública, los autoempleados y los jubilados.

Julio César Bazán Figueroa, presidente de la CUT Perú, señaló que la principal demanda de Central Unitaria es la transformación de las políticas públicas para que "se garantice el respeto de los derechos laborales fundamentales" ya que no observan cambios en lo laboral.

Bazán Figueroa agregó que el mitin servirá para exponer que "las amenazas de recortes de derechos prevalecen" y para hacer público su rechazo a las negociaciones colectivas, ya que estas "atropellan a las organizaciones sindicales, puesto que no se reconoce la libertad sindical".

En la concentración y mitin participarán los trabajadores de los sectores de telecomunicaciones, puertos, petróleo, alimentos, autoempleados, estibadores (del mercado mayorista y del mercado de frutas), trabajadoras del hogar, administración pública (trabajadores administrativos de educación), y representantes de partidos progresistas como parlamentarios del Frente Amplio.

Itinerario

9.30 a.m.: Concentración en Parque Universitario.

11.00 a.m.: Encuentro de CUT Perú y CGTP en Av. 28 de Julio (Av. Abancay y Av. Paseo de la República).

11.30 a.m.: Inicio del Mitin Conjunto de CUT Perú y CGTP, en Plaza Dos de Mayo.