La Policía detuvo ayer a un sujeto que fue acusado de haber violado a una menor de 13 años dentro del hostal Las Américas, ubicado en la calle Los Canarios, en Manchay.

La menor y su amiga de 14 años caminaban rumbo al colegio cuando fueron abordadas por Marco Antonio La Rosa Arnao y otro sujeto, que aún no ha sido identificado. Luego las llevaron al citado hospedaje.

Posteriormente, la menor de 14 años contó a su madre lo ocurrido y fueron a la comisaría. Inmediatamente, los agentes de la Depincri de La Molina activaron la alerta y lograron detener a La Rosa, quien continuaba con la menor de 13 años dentro del establecimiento.

“No la he violado y no sabía que era menor de edad. Ellas me dijeron que las jale hasta cierta parte y luego nos fuimos a tomar", dijo en su defensa este sujeto.

De acuerdo a las investigaciones, ambas menores habrían sido violadas. Por el momento, La Rosa se encuentra en la Fiscalía y la Policía busca al otro sujeto involucrado.