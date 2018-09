Ni una menos: Detienen a sujeto acusado de intentar asesinar a su esposa [VIDEO]

La Policía Nacional (PNP) capturó a César Luis Macedo, acusado de querer asesinar a su esposa en un descampado de San Juan de Lurigancho. Según la víctima, los motivos de la violencia habrían sido los celos.

Merilyn Lazo cuenta que una foto, donde se le ve al lado del padre de su primera hija, habría enloquecido a su esposo Luis Macedo, quien la llevó a un cerro de la zona para agredirla física y psicológicamente.

“Me llevó hasta la punta del cerro con su moto y ahí me dijo: ‘tú me engañas’. Yo le digo: ‘¿Con quién te engaño? No te engaño con nadie’. Él coge su celular me lo revienta en la nariz y me sacó sangre. Luego me intentó tapar la boca y me dijo: ‘si no eres mía, tampoco serás de nadie. Acá vamos a tener relaciones”, señaló Merilyn Lazo para Canal N.

Luego de agredirla, Merilyn llegó a su casa e inmediatamente se escondió. Sin embargo, César Macedo no se quedó tranquilo y fue detrás de ella rompiendo todo lo que encontraba en su camino.

“Pierde la razón, se vuelve loco. Rompió todo, rompe la radio que recién se ha comprado, la computadora de mi hijo, la televisión”, señaló la denunciante.

Sin embargo, lo más escalofriante de esta historia, es que, a pesar de la denuncia, aún no recibe una respuesta clara de las autoridades correspondientes sobre su caso.

“Ha pasado los exámenes correspondientes de ley y el juzgado de familia no le ha dado la medida de protección”, señaló el abogado de Merilyn, quien espera que la jueza de familia actúe con rigurosidad contra César Macedo.

César Macedo se encuentra detenido en la comisaría de Bayóvar. Merilyn espera que su caso no quede impune, pues teme por su vida.