El suboficial de tercera, Jean Pierre Maldonado Ríos de 24 años, acusado de abusar sexualmente de una extranjera de nacionalidad venezolana fue capturado por agente policiales.

En declaraciones a ‘América Noticias’, la ciudadana venezolana indicó que este policía la perseguía constantemente e incluso la amenazó con su arma cuando ella le reclamó por los mensajes con contenido sexual que este le enviaba.

“Él empieza a apuntarme en la cabeza y en la barriga, yo creía que era mentira, pero se puso molesto y cerró la puerta y fue cuando me habló fuerte y me dijo que me quite la ropa apuntándome con su arma”, señaló la mujer.

Tras lo sucedido una orden de detención preliminar emitida por el segundo juzgado especializado en lo penal de Villa María del Triunfo pesaba contra el agente tras la denuncia de la ciudadana extranjera.

Por tal razón, Jean Pierre Maldonado pidió a la joven que retire la denuncia y que se retracte. “Ya sé que no me quieres hablar, bueno normal. Si aún quieres solucionar el problema, te comunicas conmigo. Me estás dañando a mí y a mi hijo”, indicó.

Sin embargo, al poco tiempo, apareció otra víctima de este sujeto, detallando que el hombre la acosaba, la seguía y le enviaba mensajes constantemente. Ella puso denuncia y él la amenazaba.

Asimismo, indicó que el acusado, en venganza, puso otra denuncia contra la mujer por robo agravado y ella pasó un día en la comisaría de Los Olivos, enmarrocada.



El suboficial trabajaba en la comisaría de Mariátegui y fue capturado antes de ingresar a la sección de operaciones especiales de La Victoria.