Un hombre fue detenido por la Policía Nacional por, presuntamente, realizar tocamientos indebidos a una madre y su hija durante la marcha ‘ Jimena Renace’, informó el noticiero de ATV.

Las víctimas, quienes decidieron ocultar su identidad, denunciaron a Roberto Arturo Bautista Silgeras, de 54 años, en la comisaría de Cotabambas, en el Centro de Lima .

La denuncia fue acompañada por imágenes realizadas por agentes policiales, quienes se encontraban en la marcha de forma encubierta. En el video se ve al hombre en actitud sospechosa.

Las autoridades señalaron que el acusado habría realizado en varias oportunidades tocamientos indebidos a mujeres sin que se percaten del acto debido a que estaban concentradas en la protesta.

Roberto Arturo Bautista fue trasladado hasta la comisaría; sin embargo, negó los cargos en su contra.

“Yo estoy en contra de todos eso (los tocamientos indebidos). Yo no hago esos actos. Me están sindicando, yo no sé quién (lo acusa). Yo no las he seguido (a las víctimas), yo he caminado por todos lados”, señaló Baustista.