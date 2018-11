En el distrito de Comas , el puente peatonal a la altura 21.1 en la Panamericana Norte se desplomó hoy y cayó encima de un auto en el que viajaban al menos dos personas, un taxista y un pasajero, que finalmente resultaron heridos.



¿Cómo ocurrió el impactante suceso? Testigos del suceso contaron que eran aproximadamente la 1 de la tarde cuando el declive se dio tras el impacto de un tráiler de placa AWH-921, cuya carga de contenedores sobrepasaba la altura permitida y que se dirigía de sur a norte a excesiva velocidad.

La estructura de metal y de concreto que se supone fue construido para proteger y permitir el paso de los peatones declinó casi de inmediato, y según manifestaron espectadores del hecho, hubo otros heridos con cortes en el cuerpo que fueron auxiliados por otros transeúntes.

NO INCLUSIVO



Según se supo, el puente peatonal en referencia fue cuestionado por los usuarios al considerarlo no inclusivo por no contar con las rampas a cada lado y una ruta de rampas alrededor del mismo, para facilitar el paso de las personas con discapacidad.