Con el objetivo de brindar seguridad a los vecinos del distrito, sobre todo, a los pasajeros que diariamente usan mototaxis, la Municipalidad de San Martín de Porres, a través de la Gerencia de Fiscalización y Transporte, llevó a cabo un operativo de control en la cuadra 26 de la avenida Carlos Izaguirre muy cerca del cruce con la avenida Canta Callao.

Este trabajo se efectúa luego de que en esa misma zona, hace unos días, un efectivo policial fue víctima de un feroz ataque por parte de un grupo de avezados delincuentes, quienes a bordo de una mototaxi le dispararon y luego lanzaron una granada de guerra con el objetivo de evadir una intervención.

Durante el operativo, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se intervino 20 mototaxis informales cuyos conductores no contaban con los permisos respectivos. De estas unidades 17 no estaban afiliadas a una empresa y 3 no presentaron los documentos solicitados por los inspectores. Además, en lo que va del año se han realizado 391 operativos contra los vehículos menores informales interviniendo a casi 2 mil de estas unidades.

El burgomaestre Hernán Sifuentes recordó que para que estos vehículos menores puedan trabajar con normalidad los propietarios deben afiliarse a una empresa formal, tener la documentación en regla y contar con el permiso para circular en el distrito.

Tras ello, las mototaxis fueron trasladadas al depósito municipal para continuar con las investigaciones.

