Nicole Aurora Mesía Castro, la policía de 23 años que estuvo desaparecida y fue encontrada el pasado 25 de abril en Cusco, fue hallada sin vida ayer 9 de junio en su vivienda ubicada en la avenida 10 de octubre en San Juan de Lurigancho. Fueron sus padres los que encontraron su cadáver.

Los detalles en torno a su muerte no están claros y siguen en investigación. Sin embargo, se ha confirmado que se trató de un suicidio. Tras el lamentable hecho, se ha recordado un acta policial que constata que la joven policial denunció que sufría desde violencia psicológica hasta amenazas de muerte por parte de su expareja.

En la denuncia, registrada en noviembre de 2023, la agente de 23 años detalló que su entonces pareja la amenazaba: “si lo dejo por alguien más, me buscaría para matarme, que no sería de nadie más, solo de él, no queriendo que nadie más esté conmigo porque yo soy su mujer”.

“A su vez, me controlaba mi forma de vestir, minimizándome como mujer y, a su vez, de forma despectiva por ser de provincia”, esta denuncia fue registrada contra de David Anthony Quispe Flores, de 27 años.

El pasado 25 de abril, Quispe Flores, en diálogo con Perú21, aseguró que se hicieron constataciones posteriores, mensualmente, de parte de la institución y se le preguntó a Nicole si es que había vuelto a recibir amenazas y ella lo negó.

Llevaba tratamiento psicológico

El general Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, señaló que la suboficial Nicole Aurora Mesía Castro tuvo su última cita con un especialista en salud mental justo antes de reportarse su muerte.

“Muy lamentable la decisión, a pesar de tener… Esto es reservado, pero tiene un tratamiento profesional de la especialidad luego de los sucesos que estuvo ‘desaparecida’, hasta el día que fue encontrada en el Cusco”, informó el general.

“No podemos entrar al detalle por el difícil cuadro de lo que a ella le sucedía, porque pasa por la intimidad y además el respeto a la familia. Es lamentable porque es una policía que ha tomado una decisión que enluta a la familia y acá le expreso las condolencias a la familia”, agregó.

Sobre su conversación con el especialista, reveló que el profesional le señaló que la joven tenía “idas y vueltas” en su estabilidad emocional.

