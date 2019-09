Rompió su silencio. Luego de ser intervenido por la Policía al estar implicado en el doble crimen ocurrido en el hostal 'Señor de Sipán’ en San Martín de Porres, el ciudadano venezolano Angelbert Díaz Colina, alias 'Tarra’ declaró ante la jueza Elma Fernández Vergaray, hoy durante la audiencia de prisión preventiva desarrollada en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Haciendo uso de su derecho a defensa, Díaz Colina indicó que nunca se negó a declarar, solo lo hizo por su seguridad y de su madre. “Lo que yo sé, lo que yo escuché son cosas que me pueden dañar, tengo que delatar a los autores intelectuales del crimen que se me está acusando”, inicia su defensa ‘Tarra’.

“Quiero que tome en cuenta que por la seguridad de mi mamá, por la seguridad mía, estaba a la defensiva en un principio. Porque ese día que me agarraron, los policías han tratado que yo diga algo que no he hecho, por eso me he quedado callado, están los fiscales de testigo”, explicó el investigado ante la jueza, deslizando que intentar acusarlo de un hecho que no cometió.

“Cuando fueron a tomarme la declaración, decidí no declarar porque no fue mi abogado. Yo tenía miedo. Dije que iba a hablar cuando se tomaran las garantías para mi y mi mamá. Nunca me he negado a hablar, siempre he querido colaborar con la investigación y se lo he dicho. Estoy dispuesto a señalar quién lo ha hecho, porque yo sé quién lo ha hecho. He dicho diez cosas a la fiscal que son fundamentales para la investigación y quiero que entiendan que no soy cómplice ni participe de ello. Llegué a las 5 de la mañana a ese hotel, ellos ya estaban reunidos desde temprano”, se le escucha decir durante la audiencia que inició a las 10 de la mañana de hoy sábado.

#Importante. Del mismo modo se dió uso de la palabra a Angelbert Díaz Colina, implicado en los #descuartizamientos en hostal de SMP. ‘ Yo nunca me negué a declarar, lo hice por mi seguridad y de mi mamá... Estoy dispuesto a colaborar con la investigación...’ pic.twitter.com/c5B0GsNZIT — CSJLN (@CSJ_LN) 28 de septiembre de 2019

Como se recuerda, Angelbert Alejandro Díaz Colina, alias ‘Tarra’, fue detenido como tercer implicado que habría participado del descuartizamiento en el cuarto de hotel. Él fue capturado cerca del cuarto que alquilaba con su pareja y fue una de las personas grabadas por las videocámaras de seguridad.

Para los peritos de Criminalística, él habría grabado parte del crimen desde el teléfono móvil.