Tras ser capturado por las autoridades intentando fugar por la frontera norte hacia Ecuador, el venezolano Abraham Perozo Borjas (28), alias 'Guasón’, confesó haber sido contratado para trasladar los restos cercenados de Jafet Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado en el hostal Señor de Sipán, en San Martín de Porres.

De acuerdo a su testimonio, una persona, identificada como “Marcelo”, fue quien lo contrató para deshacerse de los cuerpos desmembrados.

Asimismo, el ‘Guasón’ señaló que no conocía al resto de los implicados en el traslado de los restos de los asesinados.

“A mí me contrató ‘Marcelo’. A él lo conocí. Él me contrató para sacar esos muertos, llevarlos en un taxi y ya. Nosotros bajamos los restos, yo con dos más que contrató Marcelo. No los conocía. Primera vez que los veía”, precisó.

Al ser preguntado por el motivo del crimen, Perozo Borjas dio a conocer que todo fue porque un ajuste de cuentas con Matamoros Delgado, quien se habría quedado con el dinero de 50 paquetes droga valorizados en 500 soles.

Sin embargo, el venezolano señaló desconocer el motivo por el cual mataron a Jafet Torrico Jara y manifestó que solo sabía que ambos eran amigos cercanos.

“Lo mataron por droga y por plata. Nunca dio la plata de la droga. Le dieron 50 paquetes de diez soles. Él (Rubén) no dio cuenta de eso. No sé por qué mataron al peruano. Yo escuché que andaba con el venezolano. No sé dónde está el resto (de los implicados). Yo me vine solo", concluyó.

EL OSCURO PASADO DEL GUASÓN

Abraham Perozo Borjas (28), alias 'Guasón’, llegó a nuestro país en agosto del año pasado, así lo dio a conocer en su cuenta de Facebook. Se hace llamar como el villano de 'Batman’ por la admiración que tiene por el siniestro personaje y su fijación son los tatuajes, muestra de ello son los que tiene en sus brazos y gran parte de su cuerpo.

Entre los grabados que se hizo están los de ‘Chuky’, el muñeco diabólico y el ‘Guasón’.

Pese a que es creyente en Dios, tal como lo refleja en su red social, este individuo ya tenía antecedentes policiales. En su país fue detenido por dedicarse al robo de casas, según el portal venezolano Versión Final.

En esa plataforma el secretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, comisario general Biagio Parisi, señaló que en el 2016 Perozo Borjas estaba siendo linchado por los vecinos tras ser atrapado con las manos en la masa por hurto, mientras que sus dos compañeros escaparon.

El 'Guasón’ fue llevado de emergencia al Hospital General de Cabimas, en donde le diagnosticaron traumatismos generalizado y herida abierta en la región craneal.

La Policía señaló que a Perozo Borjas, “sin oficio ni residencia conocida", le decomisaron un facsímil de arma de fuego, elaborado con material sintético, tipo pistola, calibre 45, con la cual habría sometido a una familia completa, despojándolos de prendas, pertenencias personales y teléfonos celulares.