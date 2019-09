Alberto Perozo Borjas, alias ‘Guasón', en declaraciones a Policía, dio a conocer que teme por su vida y la de su familia al sentirse amenazado por ‘Machelo’, quien es acusado de organizar el asesinato y descuartizamiento de Jafet Torrico y Rubén Matamoros en el hostal Señor de Sipán, en San Martín de Porres.

Al ser preguntado por agentes de la División de Homicidios, el venezolano señaló que no ha sido amenazado directamente, pero que tiene mucho temor por su integridad y la de sus familiares.

“No he recibido amenaza directa de ellos (‘Machelo’ y la gente con la que trabaja), pero si me siento amenazado y atemorizado por estos hechos”, confesó ‘Guasón’ en su declaración antes las autoridades.

“Me siento atemorizado por mi familia, mis hijas, tengo miedo de que les hagan algo. Solicito protección”, precisó.

GUASÓN Y TARRA EN AUDIENCIA

Desde de las 10:00 a.m., la jueza Elma Fernández Vergaray, Corte Superior de Justicia de Lima Norte, desarrolla el segundo presupuesto en la audiencia de prisión preventiva contra Perozo Borja y Angelbert Colina, alias 'Tarra’, implicados en el doble asesinato en SMP.

Ambos venezolanos, tanto ‘Guasón’ como Colina, vienen rindiendo sus testimonios y detalles de lo ocurrido aquel día.

“Me llamó Machelo y me preguntó si estaba desocupado. Me dijo que vaya al hotel. Me bañé, me cambié y fui. Subo a la habitación y veo a ‘Machelo’, a ‘Tarra’ y a ‘Chona’. A ‘Tarra’ lo tenía apuntado con una pistola, él estaba asustado y llorando. Me dijo tu vas a bajar la bolsa. Yo no lo quería agarrar, doctora (Elma Fernández Vergaray). Me apuntó a mí. Yo agarré la bolsa porque no quería morir. Estaba asustado y no sabía qué hacer”, señaló Perozo Borjas durante la audiencia.

“Agarré las bolsas, encontré un taxi y dimos vueltas en la ruta. Yo estaba en el medio y tenía uno en cada lado. Él que estaba a lado mío dijo al taxista que nos lleven al puente de Acho. Ya le habíamos 15 soles y el otro le dijo que le dábamos 10 más si nos llevaba a Fiori”, agregó.