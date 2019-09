Más confesiones confirman la hipótesis de la Policía sobre el doble crimen ocurrido el pasado 8 de septiembre en San Martín de Porres.

Conforme a las declaraciones de Alberto Perozo Borjas, alias ‘Guasón’, ante la Policía se confirmó la identidad de los asesinos de los jóvenes Jafet Torrico y Mauricio Matamoros al interior de una habitación en el hostal 'Señor de Sipán’.

Según señaló en su manifestación, 'Machelo’ fue quien orquestó toda la masacre y dirigió los asesinatos. "Una voz de hombre me dice: Soy Machelo, anda al hotel Señor de Sipán para hacer una mudanza, porque he picado a dos personas. Me ofreció darme un billete, pero no me dijo la cantidad y nunca me lo dio porque después de botar los paquetes nunca más lo vi”, declaró Perozo Borjas.

'Guazón’ señaló también que los asesinos implicados en el descuartizamiento fueron Angelbert Díaz Colina, alias ‘Tarra’, Jonathan Donayre Semprun, alias ‘Chona’ y el menor de apenas 15 años L.L.M., alias ‘Leswy’, este último confesó ayer tras ser capturado en Carabayllo con envoltorios de droga.

El ‘Guasón’ reiteró ante la Policía que el móvil del crimen sería un ajuste de cuentas. Sobre él se conoció también que se dedicaba a la venta de droga en Lima Norte.

La grabación, presentada por Cuarto Poder, muestra al actualmente capturado Abraham Perozo Borja, conocido como ‘Guasón’, trasladándose una mañana con muletas por una pista, pero tras saludar a sus amigos, camina normalmente por unos segundos.

