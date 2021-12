La Navidad está a la vuelta de la esquina. Almuerzos y cenas de empresas, con amigos y familiares en interiores, desplazamientos en vehículos, aglomeraciones por compras en los centros de las ciudades y todo tipo de celebraciones de fin de año se convierten en los escenarios perfectos para la propagación del coronavirus que podría desatar una tercera ola en el país. Una Navidad sin precauciones y frente a la variante Ómicron supone el escenario con mayor potencial de extensión del COVID-19 por lo que el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas que rigen desde hoy10 de diciembre.

Si bien la vacunación ha demostrado su eficacia en prevenir el desarrollo más grave de la enfermedad y ello ha permitido estabilizar la segunda ola de contagios en el país, depende del comportamiento responsable de cada uno de nosotros y ello comprende cumplir las medidas de protección sanitaria.

La vacunación es una herramienta importante que busca contrarrestar el avance del COVID-19 en el país. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC)

Cabe recordar que durante la primera ola, el COVID-19 provocó alrededor de 86.000 decesos entre marzo y noviembre de 2020, y más de 114.000 muertes durante la segunda ola, entre diciembre y junio de este año, según el registro del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

En el mes de noviembre se registró un aumento de muertes por coronavirus por primera vez en siete meses con 961 decesos. El ligero incremento mensual de fallecidos fue de 2.34%, es decir, 22 personas más que octubre pasado que había sido el mes con menos muertes por COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, con 939 decesos.

null null

Así también en las últimas semanas se han presentado incidencias de casos en algunas regiones como Piura y también en Lima en los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín, El Agustino.

Actualmente hay muchas personas adultas mayores en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y esto debe considerarse una alerta sobre la importancia de tener las vacunas completas, señaló César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa a la agencia Andina el día 6 de diciembre.

“Por lo general, estas personas hospitalizadas son personas adultas mayores que no tienen vacunas o solo tienen una dosis. También hay un número importante de vacunados que se está infectando y esto se debe a lo que se conoce como senescencia inmune”, sostuvo el especialista.

Recordó que cuando el cuerpo envejece, el sistema inmune de las personas también envejece y por tanto una persona de 70 a 80 años no tiene la misma respuesta inmunológica ante las vacunas que una de 20 o 30 años. “Por eso es tan importante recibir la tercera dosis. Las personas adultas mayores que ya les corresponde la tercera dosis deben vacunarse pronto. De otro lado, la población en general deber ser responsable porque podrían contagiar a sus familiares”, recalcó Munayco.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó el miércoles último que el 56% de camas UCI/UCIN destinadas para la atención de pacientes críticos con el nuevo coronavirus están ocupadas en los hospitales de esta institución a nivel nacional. Al 2 de diciembre, los mayores porcentajes de ocupación de camas para pacientes críticos lo tienen las redes asistenciales de Lambayeque (75%), La Libertad (51%), Huaraz (50%), Áncash (49%), Piura (48%) y Arequipa (40%).

En cuanto a las camas hospitalarias para la atención COVID-19 de pacientes leves o moderados, la ocupación alcanza las 1711 camas, de un total de 6719 camas con que EsSalud cuenta en todos sus establecimientos de salud de las 30 redes asistenciales a nivel nacional.

Medidas son necesarias

Con el fin de frenar el avance de la pandemia ante la alerta de la nueva variante en el mundo denominada Ómicron y ante la cercanía de la Navidad, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que las disposiciones previstas a iniciar el 15 de diciembre se adelantó para el viernes 10 del presente mes.

Esta decisión lo hizo conocer en conferencia de prensa brindada el miércoles 1 de diciembre por el Gabinete Ministerial liderado por Mirtha Vásquez.

“Ante esta nueva variante que ha alarmado al mundo se han tomado medidas nuevas y se han adelantado fechas. Esto va a salir de manera oficial el día de mañana, seguramente. Se han adelantado estas medidas de restricción y normas para el día 10 de diciembre en función de la prevención frente a esta nueva variante”, declaró el ministro Cevallos.

Las medidas que regirán desde este viernes 10 de diciembre son las siguientes:

1.-Exigencia de vacunación completa en espacios cerrados. Los mayores de 18 años deben presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación contra el COVID-19 para ingresar a espacios públicos cerrados (centros comerciales, galerías, restaurantes, teatros, cines u otros).

Todo lo que debes saber sobre el carné de vacunación. (Foto: Minsa)

Los vacunados pueden contagiarse y también pueden contagiar afirman los especialistas. Por más que se repita y por más certificados que se expidan y se pidan, no hay interiores “seguros”. Incluso con “certificado”, incluso con antígenos, por ello hay que mantener la ventilación y usar la mascarilla de manera permanente en estos espacios. En el caso de restaurantes o similares, los barbijos pueden ser retirados solo al momento de ingerir los alimentos.

2.- Trabajo presencial en empresas todos inmunizados. Es decir, las empresas podrán operar de manera presencial, solo si todos sus trabajadores acreditan su vacunación completa contra el coronavirus.

3.- Choferes, cobradores y servicio de delivery con dosis completa. Los conductores y cobradores de todo servicio de transporte público, así como los choferes que brindan servicios de delivery, podrán laborar solo si acreditan su dosis completa de vacunación.

Como es público, a la fecha, el uso de protector facial en las unidades de transporte público no es obligatorio, pero sí recomendable, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

4.- Vacunación completa para viajes terrestres y aéreos. Los pasajeros mayores de 18 años de rutas interprovinciales en el país, tendrán que presentar su carné de vacunación con sus dos dosis, o prueba molecular negativa no mayor de 48 horas de tomada, tanto para el transporte terrestre como aéreo.

Cabe recordar que la exigencia de inmunización completa en los viajes interprovinciales en transporte terrestre entró en vigencia la quincena de noviembre, pero para los mayores de 45 años, pero ahora esta medida aplicará para todo ciudadano con mayoría de edad.

5.- Cierre de fronteras. El gobierno ha decido mantener el cierre de sus fronteras como medida de prevención ante el COVID-19 y la aparición de la variante Ómicron. El ministro de Salud mencionó que los países vecinos habían adelantado esa posición (Chile y Ecuador).

La semana pasada el Gobierno decidió el cierre temporal de las fronteras terrestres con Colombia, Bolivia y Brasil, y de la misma manera las abrió para el ingreso de los residentes de Ecuador y Chile, cumpliendo los protocolos necesarios. Sin embargo, ahora el cierre se mantendrá para estos dos últimos países también.

La medida fue adoptada en el DS 174-2021-PCM, en el que se estable la suspensión del ingreso de pasajeros por vía terrestre de Bolivia, Colombia y Brasil, aunque no por la vía aérea.

Cevallos también señaló que los pasajeros provenientes de países de África, o de aquellos que tengan infección comunitaria demostrada, no solamente se les pedirá tener ambas dosis de la vacuna sino también “la prueba molecular de no más de 48 horas”.

“[Del] resto de países los pasajeros van a seguir circulando con el certificado de las dos dosis de la vacunación”, agregó el titular del sector.

6.- Toque de queda para Navidad y Año Nuevo. Será desde las 01:00 a.m. hasta las 04:00 a.m. con el fin de evitar una mayor circulación de personas en esas fechas para no repetir el error del año pasado que por reuniones familiares se desató la segunda ola del coronavirus. Las familias puedan reunirse en sus domicilios, pero siempre en grupos pequeños, para evitar los riesgos de contagio. Las fiestas y las reuniones masivas están prohibidas, precisó el ministro de Salud Cevallos.

“Hay provincias que tienen un riesgo alto. Hay unas donde a partir de las 11 de la noche se produce el toque de queda y otras regiones que no tienen un riesgo alto pues pueden transitar desde las 2:00 am y 4:00 am. Para las fiestas puede haber algunas restricciones especiales que pueden irse modificando en relación a como marche la pandemia. Hasta ahora, y esto es una primicia, porque todavía no sale en El Peruano, pero la restricción por ahora será desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana”, señaló para Exitosa el pasado 2 de diciembre.

Certificado virtual

Ante estas nuevas medidas, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que la forma de demostrar que se tiene las dos dosis de vacuna contra la COVID-19 es con el carné físico que te entregaron en el centro de inmunización o en todo caso descargarlo fácilmente en tu celular entrando a una app móvil ‘carné de vacunación’ en Play Store y APP Store. Estos son los pasos que debes seguir para obtener este documento.

#VacúnateYa 🇵🇪 | ¡Conoce cómo obtener el carné de vacunación virtual desde tu celular! 🤩📲 Solo sigue estos pasos. 👇 pic.twitter.com/EaxTvfrrx9 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 8, 2021

Primero ingrese a la plataforma ‘Acceder a mi carné de vacunación’. Una vez que ingrese, aparece un recuadro azul donde dice “Ingresa a tu carné de vacunación”.

Dale clic. Se abrirá otra página donde le solicitarán a la persona que ingrese su fecha de nacimiento, así como el número de su documento nacional de identidad (DNI) y la fecha de emisión del documento.

Ingrese y podrá verificar la vacuna utilizada, el laboratorio fabricante, el número de lote, la cantidad de dosis que ha recibido, el día, la hora, el lugar donde fue inoculado y los datos personales de la persona beneficiada.

También podrá descargar el certificado de vacunación utilizando un código QR. Es importante ingresar correctamente los datos que se solicitan.

Además, los certificados de vacunación obtenidos en el extranjero también son válidos.

¿Cómo serán los controles en los centros comerciales y restaurantes?

En el caso de los centros comerciales grandes con mayor aforo se solicitará el carné de vacunación con las dos dosis antes de ingresar. En el caso de mercados, restaurantes, malls pequeños la fiscalización de ingreso será en cada local comercial para evitar colas o fila de vehículos.

“En algunos centros más grandes (se pedirá el carné de vacunación) antes de ingresar, porque no se puede hacer en cada uno de los puestos como pasa en algunos centros de Lima. Cada uno de los lugares tendrá sus modalidades de control para evitar colas, molestias, pero sí que se efectivice. Esta es un poco la idea”, informó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

El ministro Hernando Cevallos hizo el anuncio de las nuevas medidas el pasado 1 de diciembre. (Foto: @Minsa_Peru | Twitter)

Añadió que el tema de fiscalización no solamente es obligación del Ministerio de Salud, sino que se trata de una “responsabilidad colectiva”. “Desde luego los gobiernos locales tienen que fiscalizar, fiscalizar que no haya fiestas que están prohibidas, que se guarde el distanciamiento social, que se apliquen las normas del Ministerio de Salud, igual que las fuerzas del orden”, indicó.

El Ministerio de Salud (Minsa) informa que, si ya recibiste las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, puedes demostrarlo con el carnet físico que te entregaron en el centro de vacunación o descargarlo fácilmente con solo ingresar al siguiente enlace o usando el aplicativo oficial que permitirá a los usuarios de celulares Android descargar el documento desde el Google Play Store de manera gratuita. Descarga gratis la aplicación aquí.

VIDEO RECOMENDADO

Poco a poco se van conociendo más datos sobre la variante Ómicron, la nueva cepa que amenaza al mundo tras hacerse dominante en Sudáfrica en pocas semanas. La alta transmisibilidad que está caracterizando a Ómicron desde que apareciera el pasado 24 de noviembre ha provocado que diversas personas se pregunten si las actuales vacunas son efectivas contra esta nueva variante.