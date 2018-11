Alerta: Desaparece escolar que habría sido extorsionada por sujeto en Cieneguilla

Una escolar de 16 años, que era acosada y extorsionada por un sujeto de 26 años, desapareció hace nueve días tras acudir a su centro de estudios, en Cieneguilla .

Los familiares de Leslie Balbín Guerrero contaron en el programa 'ATV Noticias Edición Matinal' que sospechan de Álex Silva Verástegui. Afirmaron que este hackeó el Facebook de la menor y que luego publicó algunas de sus fotos íntimas de la joven.

"Sospecho de Silva Verástegui porque mi hija no quería saber nada de este señor desde el mes de julio, fecha en que terminó con él. Este señor la chantajeaba con publicar fotos (íntimas) de ella... Son nueve días de angustia, de no saber nada de mi hija", manifestó la desesperada madre.

Ella contó que tanto era el temor de la escolar que no quería ir sola a su colegio ni a la academia pre universitaria. "Mi hija quería que la acompañe a todos lados, pues no quería saber nada de este señor, quien la amenazaba, la chantajeaba con publicar sus fotos", agregó.

Además, informó que han acudido al supuesto domicilio de Silva Verástegui, pero que no lo han podido ubicar. "Lo hemos llamado a su celular, pero timbra y timbra y no contesta. Él vive en el Callao. Temo lo peor, que a mi hija me la maten, que la tenga secuestrada, eso es lo peor que yo pienso", manifestó entre lágrimas.

La adolescente desapareció el último 5 de noviembre luego de que su padre la dejó en la puerta de una academia. Cuando este retornó a recogerla, ese mismo día a las 7:00 p.m., la escolar no estaba.

“Hijita comunícate por favor conmigo, tú sabes cuánto te queremos, cuanto te extrañamos, tú más que nadie lo sabe, somos una familia unida, por eso sé que tú no te has ido, yo sé que él te ha secuestrado... Yo sé adónde querías llegar, tus metas que tenías, por favor comunícate... si alguien la tiene, por favor ayúdenme a encontrarla”, añadió su madre.

La denuncia de la desaparición de la escolar ya fue presentada en la Dirincri.