Decenas de comerciantes informales que ocupaban el pasaje El Carmen, en los exteriores del mercado San Felipe, en Surquillo, fueron desalojados ayer por personal policial a pedido de la administración de la alcaldesa Cintia Loayza, quien aseguró que la medida busca reponer el orden y control en el lugar.

Los vendedores ofrecieron una férrea resistencia a los efectivos y fiscalizadores ediles que cargaron mesas, toldos, plásticos, cajas de madera que contenían frutas y verduras.

Indicaron que estaban en ese lugar por necesidad, ya que no pueden trabajar en sus puestos dentro del mercado porque este fue cerrado por la municipalidad el 31 de mayo por no cumplir con las condiciones de seguridad y no tener licencia corporativa de funcionamiento.

“A las 3 de la mañana hemos sido desalojados, han venido como delincuentes, se han agarrado mercadería que dejamos en el pasaje El Carmen. La idea era trabajar unos meses para entrar (luego) al mercado San Felipe; no queremos estar en la vía pública”, expresó la señora Raquel. Otra comerciante consideró de “poco empática” a la alcaldesa Loayza por solicitar el desalojo sin ofrecerles una reubicación.

El enfrentamiento dejó tres fiscalizadores heridos y dos comerciantes golpeadas. En otro momento, los comerciantes derrumbaron el cerco de seguridad con la intención de volver a ocupar el pasaje.

En tanto, Cintia Loayza explicó que los comerciantes desalojados no serían vendedores que tenían puestos formales en el centro de abastos, sino informales que pagan cupos a mafias que lotizan los espacios públicos.

“Respecto a las personas que han estado ocupando la vía pública según información de la directiva de comerciantes del mercado San Felipe, no serían comerciantes del mercado.., entonces ciertos ciudadanos estarían aprovechando la situación para lotizar la vía pública y ocuparla indebidamente”, declaró.

Loayza no descartó tampoco que los informales hayan sido “inquilinos morosos” del mercado San Felipe.

Dijo, además, que solicitó el desalojo a pedido de los vecinos de la zona que sufrían la contaminación de los residuos sólidos arrojados por los comerciantes, la inseguridad, bloqueo del pasaje y problemas de los propietarios para ingresar a sus viviendas.

Los comerciantes pidieron la presencia de la alcaldesa Cintia Loayza para dialogar y trabajar en una reubicación hasta septiembre.

No obstante, la burgomaestre aseguró que “no corresponde, no amerita” trasladarlos a otro lugar.





