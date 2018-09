Tras el derrumbe ocurrido ayer, lunes, en una obra construcción ejecutada en el jirón Combate de Angamos, en Surco , el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento , Javier Piqué del Pozo, anunció que a fin de año su sector emitirá una normativa nacional para regular el proceso de excavación en edificaciones.

“En nuestro país no existe una norma específica para el tipo de excavación profunda que se ha usado en esta obra (de Surco). Las compañías constructoras utilizan normas de otros países, algunas buenas y otras no tanto, que no garantizan seguridad”, expresó el integrante del gabinete tras realizar una inspección a la mencionada obra, que puso en peligro a decenas de familias que viven en un condominio contiguo.

Asimismo, Piqué del Pozo explicó que la función del Ministerio de Vivienda es producir normas en materia de construcción, mientras que las municipalidades son quienes deben velar por su cumplimiento en sus respectivas jurisdicciones. “Los municipios tienen que cumplir su función, no pueden permitir que se inicie una construcción sin licencia”, indicó.

Sobre el derrumbe en Surco, el ministro informó que un equipo del Colegio de Ingenieros del Perú emitirá un informe preliminar de lo sucedido. “El equipo de ingenieros está en este momento revisando los planos del proyecto, luego se acercarán a la obra para evaluar las condiciones del suelo y hacer un muestreo”, remarcó.

Durante la inspección, Javier Piqué visitó los condominios ubicados en los alrededores de la obra que ocasionó el derrumbe, a fin de verificar el estado de las viviendas de los propietarios.