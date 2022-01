El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, consideró este lunes que “sería una excusa”, de parte de la empresa Repsol, señalar que el derrame de petróleo en nuestro litoral, ocurrido el pasado 15 de enero, fue causado por un oleaje irregular tras la erupción de un volcán en Tonga.

Ramírez se pronunció luego de que el director ejecutivo de la compañía en el Perú, Jaime Fernández Cuesta, insistiera en un programa dominical en que el hecho ocurrió por oleajes anómalos durante la descarga del crudo a la refinería La Pampilla.

“La Capitanía tiene ya una investigación abierta. Hasta donde yo sé eso solamente sería una excusa porque las actividades han sido normales ese día. En el Perú toda actividad se ha desarrollado con normalidad. Y si hubiera habido algún tipo de riesgo no dudaría de que las autoridades pertinentes hubieran lanzado la alerta para no hacer actividades dentro del mar”, señaló Ramírez en RPP.

El ministro consideró que “lo más sancionable” es que la empresa haya informado horas después de lo sucedido “como un incidente menor”. Ramírez enfatizó que “la empresa debió avisar la magnitud del desastre”.

“Lo que afirmo es que se produjeron oleajes y corrientes anómalas [...] todos los informes científicos lo avalan, que habían oleajes anómalos en aquel momento en el Callao, que produjeron una rotura del cabo, uno de los cabos que sostenía el buque a su unidad de boya (...) y de la instalación submarina que acoge y que recibe líneas de descarga, y lo une con la línea de tierra que descarga el crudo en la refinería. Dos puntos de rotura que se producen en aquel instante, que coincide con el reporte científico de oleajes anómalos de la isla de Tonga”, aseguró el representante de Repsol.

“Y si me preguntan ¿oiga por qué se ha producido el incidente? Y no estoy hablando de responsabilidades, le estoy hablando de causas, yo le digo que el incidente se produce, tengo la convicción y porque lo avalo con datos científicos que lo he mostrado. Y esos datos científicos avalan que algo extraordinario pasaba en las aguas del Callao en aquel momento”, insistió.