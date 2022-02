El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, dio un balance de su visita a la refinería La Pampilla operada por Repsol tras evaluar el desastre ecológico ocasionado por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla producido el pasado 15 de enero. Así como su reunión con algunas autoridades peruanas.

En diálogo con RPP Noticias, Juan Fernández comentó que además de sobrevolar en helicóptero las playas afectadas por el derrame de petróleo y verificar los daños producidos en el medio ambiente de las costas peruanas el último miércoles, también se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Luis Enrique Chávez, así como el alcalde del Callao, Pedro López.

En la fecha, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Luis Enrique Chávez, recibió al Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, señor Juan Fernández Trigo. pic.twitter.com/D945BveWGw — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 3, 2022

“Justamente una de las cosas que le comentaba al viceministro es que mi visita aquí tiene que ver sobre todo porque nosotros somos un país especialmente sensibilizado y preocupado por las cuestiones medioambientales. (...) Es decir que, para nosotros, visitar Perú es también una razón íntima que va más allá de la solidaridad que por supuesto nos lleva a una inquietud y por lo tanto a tratar de ayudar a que esta situación se vea en cierto modo revertida lo más antes posible”, señaló.

Además, adelantó que ha habido una conversación entre su vicepresidenta para la transición ecológica y el ministerio del Ambiente peruano para que puedan poner en marcha “todos los programas de cooperación y de ayuda, pero al mismo van aprovechar que tienen pendiente la aprobación de marco de cooperación”.

En la refinería La Pampilla de @Repsol he visitado al equipo de expertos internacionales y he podido conocer la tecnología avanzada que estan usando en los trabajos de recuperación del vertido. pic.twitter.com/dcGMn0cZq3 — Juan Fernández Trigo (@JFernandezTrigo) February 2, 2022

SOBRE LABOR DE REPSOL

Respecto a la labor de Repsol frente al daño ecológico en el mar peruano, comentó “que la colaboración que ha habido por parte de la empresa hasta el momento es encomiable”. “Yo vi ayer el centro de control en donde están revisando donde aparece cada una de las manchas, la forma en qué se está abordando puntualmente, los viajes diarios que se producen hasta incluso en algunas ocasiones en varios trayectos, creo que podemos pensar que para finales de febrero o primeros días de marzo como mucho el tema es superado, en todo caso”, expresó.

No obstante, recordó que el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla aún está en investigación. “Me gustaría que distingamos bien el caso del otro. En el caso del Prestige fue un barco deliberadamente hundido. Por lo tanto no puede compararse con una situación que estamos hablando hasta que se demuestre lo contrario porque hay una investigación en marcha. Lo que ha sucedido probablemente es que como consecuencia de la erupción volcánica en Tonga y el movimiento de aguas provocado por el tsunami. (...) Esto me parece que conviene definir, además que el daño ecológico fue mucho mayor en el caso español, aquí realmente no puede hablarse de un accidente si no de algo que entraría dentro de la negligencia”, aseveró.

Derrame de petróleo: secretario de Estado de España evalúo daños tras desastre ecológico y señaló de “encomiable” labor de Repsol

MEDIDAS ANTE DERRAME DE PETRÓLEO

El exministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunció este lunes la paralización de las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos, por parte de Repsol, en el mar peruano. “[Hemos dictado] la medida de paralización de todas las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar peruano de parte del operador Repsol hasta que nos brinde las garantías técnicas de que no se va a producir otro daño”, indicó en conferencia de prensa.

Recordemos que Repsol informó el pasado viernes que la cantidad de crudo derramado alcanzó los 10.396 barriles (1,65 millones de litros), una cifra muy superior a los 6.000 barriles que en días anteriores había señalado.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud informó en una conferencia de prensa que se estaría registrando una desaceleración en el número de contagios por COVID-19, el titular del sector, Hernando Cevallos, exhortó a los ciudadanos a continuar con los cuidados. (Fuente: TV Perú)