A un mes del desastre ecológico ocasionado por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, el pasado 15 de enero, el pescador de la playa Bahía Blanca, Alejandro Huaroto, señaló que los trabajos que realiza la empresa Repsol en las zonas afectadas es “un engaño”.

“Desde que ha pasado todo no he ido tanto a las marchas, yo me he dedicado a rescatar animales, a buscar y monitorear lugares donde hay petróleo que incluso las autoridades ni Repsol encontraba. Encontramos petróleo en unas cuevas en puerto Pachacútec, tuvimos que enviar las coordinadas para que las limpien. Todos los días rescatamos aves, animales, después Serfor se las llevas, estamos dedicados a eso”, precisó en diálogo a RPP noticias.

“Yo, cuando veo morir a esos animales me pregunto quién va a reparar eso. Lo peor de todo en cuanto a avances -honestamente puedo estar equivocado- pero la limpieza que están haciendo en el mar es un engaño. Se supone que están utilizando la tecnología de salchichas para contener el petróleo, pero ponen dos salchichas en paralelo, ambas en la Costa y se ve como el petróleo pasa por el medio hacia el norte”, aseveró.

Alejandro Huaroto, pescador de Bahía Blanca de Ventanilla: "Una asociación fue al Congreso buscando ayuda

Asimismo, comentó que hace unos días una asociación de pescadores fue al Congreso de la República buscando ayuda debido a la gravedad de la situación por el derrame de crudo, sin embargo, no fueron atendidos.

“Hace unos días una asociación amiga fue al Congreso porque están buscando una forma de ayuda para seguir enfrentando esta situación. Ahora todo es vacancia, como no tiene que ver con la vacancia no se atiende. El Gobierno ahorita está más ocupado en salir de los problemas que ellos mismos se meten en vez de resolver los problemas reales que debieran estar resolviendo”, manifestó Huaroto.

PERDIÓ SU LIBERTAD

En otro momento, el pescador Huaroto señaló que desde su punto personal siente que ha perdido su libertad a raíz del derrame de petróleo.

“Personalmente, desde mi experiencia personal, esto es un desastre, desde hace cuatro años atrás ya había elegido mi estilo de vida como pescador. Para mí esto es un problema de libertades, no un es un problema económico, tiene como parte un gran problema económico porque ha afectado mi economía, pero más importante aún es que me han destruido mi libertad. Yo había elegido mi estilo de vida, como quería vivir y me lo han destruido todo. Para mí no entra en mi cabeza ni mi corazón ‘múdate’ o ‘busca otro trabajo’”.

