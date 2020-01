A Brigitte Flores Luna su pareja, Julio César Rojas Mogollón (48), le roció gasolina e intentó quemarla viva la noche del miércoles, frente a la sede de Serpost en la avenida Las Américas, en La Victoria. Un menudo y valeroso limpiacarros se enfrentó al agresor e hizo de escudo para evitar que se convierta en una víctima más de feminicidio pese a que su vida también corría peligro.

Flores Luna, al parecer, no es consciente de ello. Calificó todo el episodio como “un malentendido” y se negó a denunciar a su agresor. Defendió a capa y espada a Rojas, quien tiene cuatro denuncias por violencia familiar hacia ella. “El médico legista no ha arrojado nada porque yo no he sido agredida... Él solo hizo ademanes (de prender fuego)”, dijo la mujer a la prensa.

ENFERMIZA REALIDAD

¿Qué es lo que hace que una persona no advierta esta preocupante realidad? Para el decano del Colegio de Psicólogos, David Villarreal, se trata de una dependencia emocional patológica.

Explicó a Perú21 que esta dependencia “se debe a que la persona se siente tan poquita cosa (falta de autoestima) que más vale su esposo pegalón que no tener a nadie”.

En este y otros casos, detalló, “la dependencia tiene que ver con el amor, con el cariño, el sexo, el dinero. A veces porque el agresor mantiene a los hijos, el status de ser casada o tener una pareja, etc.”.

Villarreal explicó que en estos casos se debe recibir terapia. “No es posible que su pareja la quiera matar y ella no vea esa realidad y se va con el agresor como si nada hubiera pasado. Es candidata a ser una víctima de feminicidio”, anotó.

Y eso es lo que teme la familia de Brigitte Flores. Su hermana Shirley, pese a que fue increpada e insultada por la agraviada, decidió poner la denuncia. “Él (Rojas) la manipula, la espera afuera de mi casa y ya tiene otras denuncias. Cada vez esto es peor, no quiero que un día nos vayan a llamar diciendo que está muerta”, indicó.

DATOS