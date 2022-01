Una joven de 15 años denunció que fue ultrajada por el suboficial de tercera del Ejército, José Juan Carlos Mosquera Sánchez, de 22 años, el sábado 22 de enero en las inmediaciones de la base militar de Barranca.

De acuerdo a América Noticias, la menor había salido con una amiga que conoció un mes atrás a la playa. Tras pasar la tarde juntas, la joven le pidió a la adolescente ir a recoger unos audífonos. Ambas llegaron cerca de las 7 p.m. a la base militar, donde bebieron licor con siete soldados.

El matinal detalló que las dos ingresaron por la parte lateral de la base militar sin pasar por ningún tipo de control. Una vez dentro, un soldado conocido de la amiga de la menor les presentó a dos más y tiempo después se unieron otros cuatro, entre ellos, el entonces jefe de la base militar de Barranca, Juan Carlos Mosquera, con quienes bebieron dos whiskys con gaseosa.

En las imágenes difundidas se observa que los jóvenes estaban en lo que sería la habitación de Juan Carlos Mosquera. En la mesa se ve una botella de licor vacía, así como una jarra y vasos. Además, se oye música de fondo.

SE APROVECHÓ DE LA MENOR

Tras beber por un par de horas, la víctima señala que su amiga se fue a dormir en uno de los camarotes dejándola mareada junto a los demás soldados. “Los soldados se empezaron a retirar y Carlos empezó a ordenar la mesa en donde estábamos tomando. Yo como estaba mareada me recosté sobre el mueble y Carlos se me acerca y me empezó a forcejar, me empezó a quitar la ropa y de ahí no recuerdo bien”, se lee en el parte policial.

La menor señala que perdió el conocimiento producto del alcohol y aproximadamente dos horas y media después despertó desnuda. “Desperté y estaba desnuda en el sofá cama donde habíamos tomado. Ahí yo me asusté y al costado estaba Carlos, también desnudo. Me paré y me empezó a doler mi parte íntima. Entonces le dije que me quería ir, que me había hecho daño y me tapé con la sabana. Yo quise irme, pero las puertas estaban cerradas”.

La agraviada intentó llamar a su familia, pero su amiga había quitado el chip de su celular. Al verse acorralada, empezó a pedir ayuda, sin embargo, un soldado la quiso asfixiar con un polo con alcohol. Al ver su vida en riesgo, ella rompió una botella de vidrio y amenazó a los presentes para poder salir del lugar.

Una vez logró huir de la base militar, la menor llegó a su casa y junto a su familia asentó la denuncia correspondiente. De acuerdo a su madre, Carlos Mosquera intentó llegar a un acuerdo económico para que no proceda la investigación en su contra.

“El Policía me llama y me dice que Carlos Mosquera quería negociar conmigo sobre cuánto monto le pongo para quedar todo libre. ‘No piense señora mucho, nosotros le ponemos’. Le dije que mi ‘hija no estaba en venta’”, señaló.

PRISIÓN PREVENTIVA

El citado medio informó que, tras una audiencia, el Ministerio Público le dictó ocho meses de prisión preventiva al suboficial de tercera del Ejército por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual. Carlos Mosquera fue conducido al establecimiento penal de Huacho.

“Lo que quiero es justicia sobre mi hija. Ahorita la veo a mi hija un poco traumada”, puntualizó la madre de la menor.

