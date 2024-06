Sujetos desconocidos, vinculados al transporte ilegal, atacaron a pedradas la noche del lunes un bus del Corredor Morado, que trasladaba pasajeros con destino a San Juan de Lurigancho (SJL). En lo que va del año, ya son 52 vehículos formales vandalizados, indicó Gerardo Hermoza, vocero del consorcio.

Según los videos a los que accedió Perú21, el reciente ataque ocurrió a las 6:51 p.m. cerca del paradero Pizarro, en la avenida Prolongación Abancay, en el Cercado de Lima. Las piedras lanzadas por los vándalos rompieron las lunas de la puerta delantera del bus número 25 de la línea 412, ante la mirada atónita de los usuarios y la frustración del conductor del bus.

“El problema acá es que ya van 52 buses vandalizados en este año. Creemos que son los informales —colectiveros y choferes de combis y cústers— que están quitándole operatividad a los buses reventándoles las lunas con los pasajeros adentro”, declaró Hermoza, tras precisar que estos ataques son continuos en los paraderos Pizarro, Complejo y Bayóbar.

SIN RESPUESTA

Gerardo Hermoza refirió que el consorcio ha enviado varias cartas a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao dando a conocer los actos vandálicos y solicitando que se tomen acciones para garantizar la seguridad de los usuarios, ya que, en estas circunstancias, ni el SOAT ni el Seguro de Responsabilidad Civil pueden activarse para cubrir los gastos de los pasajeros que resulten heridos. Pero, recalcó, en ninguna de las ocasiones hubo respuesta de la entidad.

“Esto ha venido siendo avisado a la ATU y no se está tomando acciones. No hemos tenido ninguna reunión, a pesar de los documentos reiterados indicando que no se pueden activar los seguros frente a actos vandálicos”, añadió.

Tras la denuncia, la ATU solicitó a la Región Policial Lima disponer de policías en las principales avenidas por donde circulan los buses del Corredor Morado.

SABÍA QUE

Ayer, 18 de junio, se cumplieron cinco años de la creación de la ATU para Lima y Callao.

Gerardo Hermoza, del Corredor Morado, pidió al ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, que nombre a un nuevo presidente de la entidad.

“Con Marybel Matos ha habido un retroceso en el transporte formal, ha nombrado a funcionarios que no conocen de las operaciones”, dijo.

