Denuncian presunta negligencia médica durante parto de joven en hospital Ramón Castilla

Familiares de Carmen Fiorella Anastasio Requena denuncian una presunta negligencia médica durante el parto de la joven en el Hospital II Ramón Castilla.

Según contó el esposo de la víctima Raúl Rivera a América TV,

Fiorella ingresó de emergencia el pasado viernes para una césarea.

“Me dice 'tu pareja está muy débil, está con una hemorragia que el útero no ha contraído y no se para. Tenemos que sacarle el útero y eso implica que no va a tener más hijos'", contó.



"Le dije 'doctora sálvela'... le imploré y me dijo que no contaban con el sistema para estabilizarla y me dice que tenían que derivarla al Almenara“, agregó Rivera.

Fiorella Anastasio era paciente del Hospital II Ramón Castilla donde había llevado todos sus controles prenatales con normalidad, aunque la última ecografía reveló que el bebé que esperaba pesaba cerca de 4 kilos, le habían programado un parto natural.

Fue el miércoles pasado que ella habría empezado a dilatar, pero finalmente fue sometida a una césarea de emergencia el viernes.

“A las 3 de la mañana entra a labor de parto porque tenía 5 de dilatación. Desde esa hora no me daban razón. Luego salió la chica y me dice que ya nació (mi hijo), en ese momento sentí felicidad. Pregunté cuándo los podía ver, me dijeron que esperara hasta que se estabilizara, pero pasaron las horas”, precisó Rivera al citado medio.

Según América Tv, fueron más de dos horas después de que Fiorella dio a luz que la trasladaron de emergencia al hospital Guillermo Almenara, donde perdió la vida debido a la gran pérdida de sangre.

Se pronuncian



​ El Hospital II Ramón Castilla informó que a la joven se le determinó un trabajo de parto disfuncional por lo que se decidió realizarle una cesárea, la cual se llevó a cabo, naciendo el bebé sin problemas.

Sin embargo, al terminar la operación fue la anestesióloga quien se percató que las funciones vitales de la paciente estaban bajas debido a una hemorragia profusa. Por lo que procedieron a atenderla de manera inmediata colocándole tres unidades de sangre, informaron.

Agregaron que al no ver una reacción favorable, la joven fue trasladada al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen para intervenir el sangrado, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, la paciente falleció.

Ante este lamentable hecho, la Gerencia de la Red Prestacional Almenara inició una auditoría médica respecto a los protocolos de atención de la paciente para descartar cualquier tipo de responsabilidad.