Kate Pacheco, una electora San Juan de Lurigancho, denunció que cuando fue a emitir su voto intentaron cobrarle por ejercer su derecho cívico.

Según contó en su Facebook, la votante acudió a su mesa 052496 del colegio Manuel Robles Alarcón N°120 y se llevó la sorpresa de que cada elector debía pagar la suma de S/1 a un ciudadano que fungía como miembro de mesa ante la falta del designado por la ONPE.

"Les dije cómo es posible que nieguen mi derecho al voto solo por no pagarles, que sé de mis derechos; por lo tanto que era un delito lo que estaban haciendo", señaló en redes sociales.

Agregó que denunció el hecho ante los encargados de las ONPE quienes "me dijeron que apoyaban las acción tan nefasta". Sin embargo, otra fue la respuesta de los observadores de Transparencia y el Jurado Nacional de Elecciones.

"Me dieron la razón... estas cosas no se deben pasar por alto ni callar, dijeron que no iban a cobrar", expresó.