Denuncian a Luis Antonio, vocalista de 'La Nueva Invasión', por violencia física y psicológica [FOTOS]

Grave denuncia. Luis Antonio Vicente vocalista de'La Nueva Invasión' , fue denunciado por su ex pareja de violencia física y psicológica a través de un extenso testimonio en su Facebook personal.

La denunciante, identificada como Paloma Duarte Soldevilla, relató que el músico la maltrató durante los cuatro años que estuvieron juntos. "Luis Antonio es una persona violenta, manipuladora, desleal y profundamente egocéntrica. Durante nuestra relación me golpeó, manipuló, maltrató y me hizo sentir que era culpable absolutamente de todo que le sucedía a él y a la banda", escribió.

"Fue mi enamorado el tiempo suficiente (4 años) como para que esta historia tenga demasiados detalles horribles que espero no tenga que afinar ante dudas y cuestionamientos luego de contarla. Me ha costado mucho arriesgarme a dedicarle tiempo a escribir sobre sus abusos y maltratos, el dolor, el miedo, el no querer recordar me han hecho protegerme de exponer cosas que en algún momento consideré normales y hasta parte regulares de una relación", sostuvo. A esta denuncia se sumó otra.

Tras lo ocurrido, un grupo de activistas feministas acudieron a una de las presentaciones de la banda en la Feria Perú Independiente y reclamaron a la organización el darle un espacio a un agresor. La intervención de las jóvenes fue grabada en video.

A raíz de estos sucesos y de la denuncias, el festival Selvámonos comunicó un día antes de su evento "Selvámonos Parada Lima" que La Nueva Invasión había sido retirada de la programación del evento en solidaridad con las mujeres víctimas de violencia. El anuncio se hizo a través de un comunicado oficial.

(Facebook Selvámonos) (Facebook Selvámonos)



LUIS ANTONIO SEPARADO DE LA BANDA

Por su parte, la banda decidió en mutuo acuerdo retirar a Luis Antonio de la agrupación momentáneamente hasta que resuelva lo que ellos describen como "problemas personales". Así mismo, manifestaron su "solidaridad con las mujeres involucradas".