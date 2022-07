Las tres mototaxis de una familia fueron incendiadas esta madrugada por parte de desconocidos. El hecho se produjo en Pamplona, en el distrito de San Juan de Miraflores, y sería una advertencia a uno de los integrantes que solicitó un préstamo que a la fecha no ha cancelado debido a las altas tasas de intereses.

De acuerdo a América Noticias, los malhechores en un inicio intentaron ingresar a la vivienda, sin embargo, al no poder forzar la puerta, procedieron a quemar las mototaxis que eran herramientas de trabajo de los agraviados. El hecho se produjo entre las 3 a.m. y 3:30 a.m.

“Esas son personas a las que mi hermano debía. Estamos aterrados porque nunca ha sucedido eso. Han querido entrar porque la reja estaba cerrada con llave”, indicó uno de los agraviados. “(El hecho) ha sido a las 3 a 3:30. Yo a las 4 a.m. ya había salido a pedir ayuda a los vecinos. La moto es de mi papá”.

El matinal detalló que uno de los familiares solicitó un préstamo de S/5.000 hace un año por temas de salud, pero debido al porcentaje elevado de intereses, no ha podido cumplir a tiempo con los pagos. Por lo que ahora incluso recibe amenazas de muerte.

Extorsionadores queman tres mototaxis de una familia

“(Quieren) que les paguen porque si no (mi hermano) se tenía que atener a las consecuencias. No sé quiénes son esas personas. Esta es una advertencia. Pero lo que más indigna es como se han metido con la moto de mi padre y mi hermano. Ellos también cometen un delito de pedir 20% de intereses, más que un banco”, aseveró el afectado.

En esa línea, hizo un llamado a las autoridades para que investigue el caso. Así como apoyo para que puedan reconstruir la mototaxi de su padre que utilizaba para trabajar. “Menos mal no traje la moto que yo trabajo, porque si no también estaría quemada. Los vecinos salieron a ayudar. Los bomberos llegaron a las 4:30 a.m.”, indicó.

