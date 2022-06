Una vecina de la urbanización San Valentín, en el distrito de San Martín de Porres, amenazó a delincuentes que intentaron asaltar a una joven. Ella junto a otros residentes del lugar quemaron la moto de los malhechores, quienes decidieron tomar venganza en contra de ella.

“Así se les hace a los choros que entran a San Valentín y los soplones, y a todos los choros que entren a robar a los niños, señoras y adolescentes van a terminar quemados”, se le oye decir a la vecina. “Y si no terminan quemados, al choro lo agarro y le rompo el cuello con mi machete”, añadió.

Sin embargo, esto no fue del agrado de los ladrones, pues horas después volvieron a la zona y dispararon en varias ocasiones contra la vivienda de la vecina que los amenazó.

Familia salva de morir tras disparos

“Estoy harta de los delincuentes. Yo odio a los delincuentes. Yo siempre salgo con mi machete porque no voy a salir con las manos vacías”, señaló la madre de familia.

Según la víctima, los sujetos quisieron ingresar a su vivienda, sin embargo, al no conseguirlo realizaron los disparos. De milagro ninguna de las personas que viven con ella resultaron heridos. “Vivo con mi hija que está a 10 días de dar a luz y mis otras hijas de 14 y 15 años”.

Pese al ataque contra su vivienda, que casi le cuesta la vida, la madre de familia dice no tener miedo de seguir enfrentándose contra los hampones. “Lo volvería a hacer una y otra vez. Si no fuera por mis hijos, pero me tengo que contener”. Por otro lado, pidió más vigilancia policial en la zona.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud informó sobre la ampliación en en el rango etario para la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. En este video te contamos todos los detalles de cuáles son los requisitos, por qué es importante y a quiénes les corresponde.